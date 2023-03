La gimnasta leonesa Carolina Rodríguez, premio Castilla y León del Deporte 2022

La gimnasta leonesa Carolina Rodríguez Ballesteros, Premio Castilla y León del Deporte 2022, aseguró hoy sentirse “emocionada como una niña pequeña” por la concesión del galardón que el jurado acordó por unanimidad.

La tres veces olímpica y gimnasta individual que más veces ha sido campeona de España dijo -en declaraciones a Ical- estar “sorprendida no, lo siguiente, porque jamás me imaginaba que me iban a conceder un premio tan importante”.

Después de recibir la noticia cuando recogía a su hija en la guardería, saborea en mensajes y llamadas de felicitación un reconocimiento que después de casi siete años dejar atrás la alta competición no imaginaba que pudiese llegarle. “Siempre piensas más que pueden llegar premios cuando estás en activo. Me sabe a gloria”, remarcó. “Contenta y agradecida” por esta distinción, insiste en que “ves a los demás y piensas ¡qué bien!, pero no crees que te vaya a pasar”.

Carolina Rodríguez es la gimnasta que ha sido más veces campeona de España en el concurso general de la categoría de honor, con nueve títulos y con la selección de Castilla y León ganó la Copa de la Reina en nueve ocasiones (2008-2016), además las medallas de oro y bronce en los Juegos del Mediterráneo.