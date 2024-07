La 'Potra Salvaje' Isabel Aaiún, en concierto en León el 25 de octubre

Isabel Aaiún, la artista revelación del momento, presentará el próximo 25 de octubre, viernes, en la sala Studio 54 de León su disco 'Potra Salvaje' tras el éxito de la canción que lleva el mismo título y que ha superado los 25 millones de reproducciones, convirtiéndose en todo un fenómeno social.

La gira Potra Salvaje 2024 recorrerá las salas de conciertos de diez ciudades españolas: Valencia, Alicante, La Coruña, Gijón, León, Madrid, Valladolid, Murcia, Pamplona y Barcelona.

Su canción 'Potra Salvaje' está batiendo todos los récords de 'streamings' y visualizaciones tras hacerse con el título oficioso de himno de la Selección de Fútbol Masculina y su triunfo en la Eurocopa 2024, con la que celebró en Madrid el triunfo sobre el escenario de Cibeles.

No en vano, 'Potra salvaje', popularizada a nivel masivo gracias al remix realizado por el DJ y productor turolense Fernando Moreno, ya gana a 'Si antes te hubiera conocido' de Karol G y' Goteras' de Omar Montes y es la canción número 1 en España.

En este álbum, compuesto junto a Pablo Mora (LagartoAmarillo), y producido por Michel K.Lowan, la artista procedente de Veganzones (Segovia) incluye desde las rumbas de 'A gastar la calle', 'La Laca' o 'Mano rota'al pasodoble de 'Soy Feriante' o la ranchera de 'La Partida'.

A pesar del éxito inesperado, admite que su verdadera vocación no es la música: “Mi vocación principal es la de jinete. Desde que me subí por primera vez a un caballo con 9 o 10 años, no me he vuelto a bajar”.