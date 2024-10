Gustavo Martín Garzo llega este martes a San Feliz de Torío con su última novela, 'El cuarto de los sombreros', bajo el brazo

El escritor Gustavo Martín Garzo (Valladolid, 1948) será este martes 15 de octubre a las 20.00 horas protagonista del programa Bienvenido Mr Libro en la Casona de San Feliz de Torío. Lo será a través de una conversación en torno a su última novela, El cuarto de los sombreros, con el editor Héctor Escobar, a la sazón responsable de Factor Espacio San Feliz, que organiza esta cita.

El cuarto de los sombreros reúne dos historias. La primera, que da título a la novela, es la de dos mujeres jóvenes que comparten casa, paseos y proyectos, luego la vida las separa y, poco antes de morir, una de ellas escribe un libro en el que cuenta una extraña historia de amor entre ambas que nunca sucedió. En la segunda, bajo el título de La mentirosa, una niña cree ver en la oscuridad de una cueva algo que cambiará no solo su vida sino la de la comunidad en que vive, hasta provocar su desgracia.

Martín Garzo ha publicado más de quince libros entre novela, ensayo y literatura juvenil. Muchas de sus obras han merecido premios, como El lenguaje de las fuentes (1993, Premio Nacional de Narrativa), Marea oculta (1993, Premio Miguel Delibes), Las historias de Marta y Fernando (1999, Premio Nadal), Tres cuentos de hadas (2004, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil), El jardín dorado (2008, Premio de las Letras de Castilla y León) o Tan cerca del aire (2010, Premio Torrevieja de Novela).

Obtuvo también el Premio Vargas Llosa de relatos. Sus novelas más recientes son Donde no estás (2015), No hay amor en la muerte (2017), La ofrenda (2018), La rama que no existe (2019), El árbol de los sueños (2021), El país de los niños perdidos (2023), El último atardecer (2023) y El cuarto de los sombreros (2024). Galaxia Gutenberg ha publicado también su ensayo Elogio de la fragilidad, en 2020. Sus obras se han traducido al francés, griego, danés, italiano, portugués y alemán.