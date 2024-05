La exposición y el libro sobre 'Las meninas' de Félix de la Concha llegan este lunes a Casa Botines

Dos proyectos distintos y a la vez complementarios del pintor leonés Félix de la Concha coinciden en el tiempo en la capital de la provincia. El Museo Casa Botines Gaudí acoge este lunes 20 de mayo la presentación de su libro Las meninas desde una luz artificial y de la exposición sobre la célebre obra de Velázquez que dio pie a esta publicación editada por Reino de Cordelia. Será a las 19.00 horas con presencia del autor, que también es protagonista en la galería de arte Ármaga (Alfonso V, 6) la muestra Not Only In América, que aborda trabajos realizados en Iowa (Estados Unidos) y en Santander y se abrirá ese mismo día a las 20.30 horas.

De la Concha estará acompañado en la presentación del libro Las meninas desde una luz artificial por el director general de Fundos, José María Viejo, el director ejecutivo de la Fundación Caja Rural, Narciso Prieto, la directora de la Galería Ármaga, Marga Carnero y el historiador y crítico de arte José Manuel Bonet. El volumen recrea también a través de un diario el proceso por el cual el autor deconstruyó el cuadro en fragmentos a partir de una copia. Y la exposición permanecerá abierta hasta el próximo mes de septiembre.

El pintor leonés abordó esta tarea entre los años 2010 y 2011 durante su estancia en Iowa, mientras afrontaba el proyecto de pintar una granja, reproducida finalmente a través de 75 obras en diferentes momentos lidiando con temperaturas bajo cero. Este último trabajo se acompasa con otros realizados durante veranos en Santander para poner en relación los verdes del Medio Oeste estadounidense y los cántabros hasta componer Not Only In América, la muestra que acogerá la galería de arte Ármaga.

Las dos exposiciones son fruto de la colaboración y la coordinación entre las instituciones Fundos, Fundación Caja Rural, Museo Casa Botines Gaudí y la galería de Arte Ármaga.