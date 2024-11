David Ruiz ofrece el jueves un concierto en el teatro El Albéitar de León

El contrabajista y compositor David Ruiz presenta el jueves 14 de noviembre en el teatro El Albéitar de la ciudad de León 'Where we come from', su primer trabajo discográfico, en un concierto especial de jazz-flamenco junto a su septeto.

Este espectáculo, que promete una rica mezcla de estilos que van desde el jazz y el rock hasta el flamenco y la música Gnawa, tendrá lugar en el teatro de la ciudad, con entradas disponibles a 6 euros en taquilla desde 15 minutos antes del inicio. La comunidad universitaria podrá acceder a un 50% de descuento presentando su carnet universitario y DNI.

Nacido en Puertollano, Ruiz se ha formado como un músico versátil, influenciado por el rock, el flamenco y el blues, y cuenta con una trayectoria en la que destacan giras tempranas y estudios de bajo eléctrico y contrabajo en el prestigioso centro MUSINENE, en San Sebastián.