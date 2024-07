El ciclo ‘Clásicas & Contemporáneas’ propone en León cuatro representaciones con la mujer como eje principal

El ciclo de artes escénicas ‘Clásicas & Contemporáneas’, del Ayuntamiento de León, lleva cuatro representaciones a los escenarios de la Casona de Puerta Castillo y la plaza Santo Martino los días 25, 26 y 27 de julio, con la mujer como eje principal tanto en la creación como en la interpretación. Así, cuatro compañías y colectivos de las artes escénicas mostrarán sus creaciones con la muralla romana como telón de fondo y con el humor, el teatro, el cabaret e historias de mujer como seña de identidad.

El espectáculo de circo y humor ‘Malabarian on the rox’, de la compañía Roxi Katcheroff, abrirá el jueves 25 de julio la programación específica de ‘Clásicas & Contemporáneas’ con una actuación para todos los públicos en la plaza Santo Martino, a las 19.30 horas. El espectáculo presenta a Malabarian, un artista de circo clásico que se ve en apuros antes de comenzar su show y a su fiel compañera Roxy, con la que lleva toda la vida trabajando, que no puede acompañarle ese día.

El segundo de los espectáculos también está en la agenda del jueves 25 de julio, cuando la música y el humor se subirán al escenario de la Casona de Puerta Castillo de la mano de la compañía Doña Manteca, con la obra ‘Tengo una debilidad’, a las 22 horas.

‘Clásicas & Contemporáneas’ continuará el viernes 26 con teatro clásico, con la puesta en escena de ‘Antígona’ a cargo de Líquido Teatro a las 22 horas en la Casona de Puerta Castillo, mientras que se cerrará el sábado 27 con el teatro cuplé, de la mano del espectáculo de la actriz soriana Tatiana Ramos ‘La Gran Estrellita Caracol’, también a las 22 horas en la Casona de Puerta Castillo.

Las entradas para disfrutar de las actuaciones se pueden adquirir por dos euros en este enlace y también en taquilla una hora del espectáculo.