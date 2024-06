Charo, una reconocida voz de la tonada asturiana, presenta el sábado en Villablino su último disco

El sábado 8 de junio Rosario González Martínez presenta en Villablino su disco 'Chacianiega', a partir de las 19 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura, acompañada de dos de sus colaboradores en la grabación, 'El Cantu La Vara' como voz y Ramón García a la gaita asturiana.

Esta es su la segunda grabación de Charo, como es conocida popularmente María Rosario. La canción que da título al CD, 'Chacianiega' (se puede acceder a la grabación en YouTube en este enlace). En cuya plataforma se puede acceder a varias grabaciones de canciones interpretadas por ella.

Su anterior disco, también en CD titulado 'De L.laciana vengo', donde contó con la colaboración de la voz hablada de Diamantina Rodríguez en la canción 'A la madre del mineru', quien hacia 23 años por entonces que había grabado la misma canción, en su último disco. Este CD también lo presentó en el mismo lugar, la Casa de la Cultura de Villablino, el 15 de mayo de 2004, un año en el que además fue ganadora del concurso de tonada asturiana celebrado en San Martín del Rey Aurelio.

Y es que la especialidad de esta mujer, natural y vecina de Villager de Laciana, es la canción asturiana. Por eso al norte de la cordillera es mucho más conocida y reconocida que en la provincia de León; no en vano ha recogido ya 24 premios en tierras del Principado, recorriendo casi todos los certámenes que se convocan en distintos municipios de Asturias (Oviedo, Gijón, Mieres, El Entrego, Amieba o el ya mencionado San Martín, entre otros).

Aficionada a cantar desde niña (con dos de sus hermanas, Conchita y Ángeles), como todos los jóvenes con habilidades musicales, en fiestas familiares o de amigos siempre cantaban hasta que en 1993 se decidieron a presentarse al concurso de canción asturiana del Ayuntamiento de Oviedo, ese fue su bautismo de fuego, más bien de escenario y público.

En esa primera aparición Charo quedo elegida entre los finalistas, lo que le dio ánimos para seguir intentándolo en años posteriores. Cinco años después venció en El Entrego, “había aquellos años gente muy buena con excelentes voces”, fueron unos tiempos “en los que me sentía animada para seguir, en el 2000 me concedieron el urogallo del Centro Asturiano”.

Su primer disco, actuaciones en la TPA (Televisión del Principado de Asturias), certámenes, actuaciones en eventos locales. Hasta que hace unos años, “ya me cansé un poco de esas actividades y ahora solo voy cuando me lo piden como jurado”. Por eso este trabajo que ahora presenta tiene todo el aspecto de ser su despedida del público después de 31 años de intervenciones. “Hice esta grabación porque hubo mucha gente que me animó a hacerlo, en especial desde la TPA”.

El CD recoge 22 temas grabados, algunos con carácter muy local como el del título, otros de canción asturiana tradicional o con arreglos, y cuenta para ello con las colaboraciones de José Antonio González Fernández 'El Cantu La Vara' y el gaitero Ramón Garcia, quienes además la acompañarán en el acto de la Casa de la Cultura.