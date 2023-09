La aventura de 'Elton John' en León en el videoclip de Cosmética 'Spanish Loco'

Sábado 29 de julio. Calle Ancha. León. Al paso del tren turístico un conocido personaje saluda a los asombrados visitantes de la ciudad. Muchos de ellos se hacen fotos con él. Y otros tantos sacan sus móviles sorpendidos para capturar el momento del rodaje en el que un doble de Elton John baja por la actual vía principalis del campamento romano acompañado de los miembros del grupo leonés Cosmética mientras manejaba la cámara el cineasta Marco Leonato.

Un videoclip, Spanish Loco, rodado en una jornada y en varias localizaciones de León ciudad, con el protagonismo de un peculiar Elton que disfrutó de una aventura por las calles, establecimientos y los pubs más ingleses de León. Un rodaje en la que la imaginación de los componentes de Cosmética y el equipo, compuesto por varios amigos y cosmetifans, ha terminado con un resultado más que notable ya que está recibiendo grandes elogios por todos los que lo visionan. Sobre todo por el extraordinario parecido de la persona que interpreta a Elton John en su paseo por la capital leonesa y por que no es alguien desconocido para muchos.

Dirigido por el premiado cineasta Marco Leonato, –también leonés y especialista en este tipo de formato audiovisual del videoclip–, el componente especial del vídeo musical es este “doble al 95%” del músico inglés, con una caracterización que a todo el mundo sorprende gracias al extraordinario fondo de armario de Disfraces Gil y Carrasco.

¿Y quién es el imitador? Pues otro leonés: el periodista de ILEÓN Jesús López de Uribe, que cumple a la perfección la interpretación del papel del exitoso músico y compositor de Rocket Man. ¿Y cómo ha terminado haciendo el videoclip? Pues todo partió de una anécdota de juventud, ya que uno de los motes que tenía cuando iba de fiesta por el Húmedo era 'Elton' y durante todos estos años los componentes de Cosmética le pedían una y otra vez que uno de sus vídeos tenía que protagonizarlo con esta caracterización.

Y ni corto ni perezoso, con un canotier de los años 40 del siglo pasado (más de 80 años de sombrero, toda una joya histórica) y una chaqueta dorada de lentejuelas, se lanzó a las calles de León saludando sobre todo a la gente que se le acercaba en su parada en el barrio Romántico, en la plaza de Torres de Omaña.

El videoclip cuenta la historia de un Elton John que está soñando disfrutar de unas vacaciones en una isla del 'Curibe' y de repente se despierta en un peculiar baño con resaca tras un día de fiesta en la capital leonesa, donde los componentes de Cosmética tocan dentro de la misma bañera en un peculiar plano rodado con un gran angular.

Durante el metraje de cinco minutos se pueden ver pub ingleses tan míticos y reconocidos en la ciudad como el Chelsea (donde disfruta de una copa) y el Tax Man (donde toca el piano). Además encuentra un LP de 'Peret' en Discos Lizard, baja por unas escaleras dieciochescas (en clara referencia visual al vídeo de I'm Still Standing) y disfruta de la comida en La Encomienda en el Cid (donde observa alucinado unas asadurillas).

La historia central es que mientras pasea por las calles de León es perseguido por una fiel admiradora –interpretada por la también leonesa Alba Bobadilla–, de la que al principio se escapa en plan “fotos no”, pero con la que finalmente terminará teniendo una especial conexión en la Calle Ancha y a las puertas de la Catedral. También se pueden ver lugares como el barrio romántico y San Isidoro y se ha contado con la colaboración del sindicato USCAL para el rodaje en interiores.

La canción Spanish Loco, de interpretación ambigua y personal, aborda y cuestiona la consideración social de la locura del individuo y sondea el arte de componer música e interpretarlo en estos tiempos que corren. Gracias a la promoción de Flor y Nata Records ha sonado en hispanoamérica (Argentina, Chile, México) y en lugares tan dispares como Nueva York y es, junto a Tan parecidos (véase el vídeo aquí), uno de los avances de su próximo trabajo en español.

Otro día de gloria para Cosmética y los componentes del equipo técnico y actoral del último trabajo del premiado Marco Leonato junto a los Cosmetifans. Diversión con muchas anécdotas, aunque lo mejor de la jornada es que mucha gente se hizo fotos con el peculiar y llamativo Elton, “pero nadie, nadie preguntó si era una despedida de soltero”.

Cosmética, el grupo emergente de León que comenzó con una Ópera Rock

Los leoneses Cosmética (2017) comenzaron su carrera musical en las listas casi por lo que otros grupos considerarían su final, ya que en su primer año juntos comenzaron a perjeñar en directo su primer disco que resultó en la publicación de la primera Ópera Rock de León titulada D.Bo (léase “divo”) que estrenaron en 2019 en el Teatro San Francisco de León.

Anteriormente denominada The Motes (en 2015 y 2016), cambió de nombretras la integración del conocido baterista Alejandro Cartujo (antiguo miembro del mítico grupo Fundición Odessa, Zumo y Los Genes) con la misma formación del resto de componentes: Miguel Cuervo (a la voz y la guitarra; y desde 2023 también teclados), Arturo Criado a la guitarra y voces (Club Negro, DSF y en la actualidad también con Cuatro Notas) y JuanMa Carrera (Club Negro, DSF y en la actualidad con Los Tang).

Su segundo trabajo fue el más directo rockanrol del LP Gloria (2020), grabado en un solo día pero con un potente resultado que se dio a conocer con el single All Right en el que se animaba a las personas a superar la pandemia.

Precisamente tras el parón de 2020 el grupo pasó a cantar de inglés a español y publicó en 2021 su primer EP en castellano: Discotheque, en el que homenajeaban a las salas de fiesta y conciertos que pasaron cerradas durante tan duros momentos; a este hit le acompañó la fresca y rítmica Sólo me faltas tú de claro recuerdo pop-rock ochentero.

En 2022 Cosmética fue el grupo elegido por el Festival AstroMona tras ganar el concurso de bandas emergentes de Castilla y León en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Durante esos 12 meses publicó el Mini LP Cuatro grandes obras de pop español.

Este 2023, tras ser fichados por Flor y Nata Records, han sacado como sencillos Tan parecidos y este Spanish Loco, mostrando su capacidad compositora y su ingente fondo y cultura musical –además de una creatividad arrolladora– que les permite crear temazos suficientes para publicar un LP al año.

Un espectacular directo que merece la pena

Cosmética (aquí su página de Facebook en la que hay contacto de contratación) ofrece una propuesta estimulante y una actitud sobre el escenario que no deja indiferente a nadie. La banda anima al público a cantar y bailar con ellos sus canciones en español como Yo maté al DJ, Plafón, A Contratiempo, Sueños Muertos o Lo Nuestro: además de sus Cosmeticovers de famosas canciones en inglés como la famosísima Video Killed the Radio Star, Personal Jesus de Depeche Mod, Honky Tonk Woman de los Rolling Stones o She Sells Sanctuary de The Cult, con un fin de concierto con Hey Jude de The Beatles (y varias sorpresas más) todas pasadas por una cosmetización que ofrece unas versiones divertidas, potentes y muy interesantes que enganchan, llamando mucho la atención de la audiencia por lo bien que conservan el espíritu original los temas pero a la vez están modernizados a los tiempos que corren.

Es ver un concierto de ellos y convertirse automáticamente en Cosmetifans. La comunión del público con los cuatro veteranos músicos leoneses se nota desde el comienzo de cada actuación, que termina en todo lo alto con versiones cosmetizadas pero muy reconocibles de grandes éxitos de la historia de la música. Y generalmente con la petición de bises por parte de los espectadores, que no quieren que el espectáculo termine y quieren seguir bailando sus originales composiciones. No en vano los críticos llevan ya años considerándola “la banda del momento en León”.