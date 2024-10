Un estudio en el que participa la ULE señala que la obesidad es causa del 38% del cáncer de mama postmenopáusico

La revista Journal of Epidemiology and Community Health publicó el pasado jueves el artículo titulado ‘'Carga del cáncer de mama postmenopáusico atribuible al exceso de peso corporal: estudio comparativo del índice de masa corporal y CUN-BAE en el estudio MCC-España’, que ofrece los resultados del estudio de 1.033 casos de cáncer de mama y 1.143 controles de población postmenopáusica, que fueron realizados en 13 provincias españolas (Asturias, Barcelona, Cantabria, Girona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia).

En el estudio han participado los científicos Tania Fernández-Villa, Irene Delgado Sillero y Vicente Martín, que forman parte del Grupo de Investigación en Interacciones Gen-Ambiente y Salud (GIIGAS), del Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la Universidad de León (ULE).

El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres, y se estima que cada año se detectan más de 2,2 millones de casos nuevos en todo el mundo (46,8 por cada 100.000 personas incidentes).

El artículo publicado explica que el 10% de los casos de cáncer de mama postmenopáusico se atribuyen a un índice de masa corporal (IMC) elevado. Lo que ocurre es que el IMC subestima la grasa corporal, especialmente en mujeres mayores, y por lo tanto la carga de cáncer atribuible a la obesidad puede ser incluso mayor.

“Por ese motivo, se ha empleado un estimador preciso y validado de la grasa corporal, denominado CUN-BAE (Clínica Universidad de Navarra–Estimador de Adiposidad Corporal), que tiene en cuenta el sexo y la edad, con el objetivo de comparar la carga de cáncer de mama postmenopáusico atribuible al exceso de grasa corporal calculada mediante ambos indicadores (IMC y CUN-BAE)”, explican en una nota de prensa desde el Gabinete de Comunicación de la Universidad de León.

Más del 40% de grasa corporal

Los resultados estiman que el 38% de los casos incidentes de cáncer de mama postmenopáusico en España podrían atribuirse al alto peso corporal, y se indica que la carga de cáncer de mama postmenopáusico con receptor hormonal positivo atribuible al exceso de peso corporal fue mayor cuando se evaluó con el CUN-BAE que con el IMC (en concreto, 23,0% cuando se evaluó utilizando un valor de IMC ≥30 kg/m2 y del 38,0% cuando se hizo utilizando un valor de CUN-BAE de ≥40% de grasa corporal).

Los investigadores afirman que esta información “podría influir en las iniciativas de prevención del cáncer al destacar el papel del exceso de grasa corporal en el desarrollo del cáncer de mama y al aumentar la conciencia entre los profesionales de la salud y el público”.

Referencia: Cubelos-Fernández N, Dávila-Batista V, Fernández-Villa, T. et al — 'Burden of postmenopausal breast cancer attributable to excess body weight: comparative study of body mass index and CUN-BAE in MCC-Spain study' / 'Carga de cáncer de mama postmenopáusico atribuible al exceso de peso corporal: estudio comparativo del índice de masa corporal y CUN-BAE en el estudio MCC-España', revista Journal of Epidemiology and Community Health, 2024. | DOI: 10.1136/jech-2023-220706.