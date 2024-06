Óscar Puente, sobre la aprobación de autonomía para León: “Lo respeto, lo entiendo y el camino se hace andando”

El ministro de Movilidad y exalcalde de Valladolid del PSOE, Óscar Puente, ha afirmado este jueves “lo respeto y lo entiendo” al ser preguntado por su postura sobre la aprobación ayer en la Diputación de León de una moción de apoyo a la creación de una nueva autonomía para la Región Leonesa, disgregándose de la actual con Castilla. Es más, añadió que aunque el Gobierno no se ha formado, al menos públicamente, una opinión sobre esta posibilidad, aseveró que “el camino muchas veces se hace andando”.

Las declaraciones las realizó Puente en el programa nacional Más de Uno de Onda Cero presentado por Carlos Alsina, que le planteó numerosas preguntas a propósito de la aprobación de la Diputación de ayer, que salió adelante con los votos de todos los diputados del PSOE y los proponentes de Unión del Pueblo Leonés (UPL), y en contra del PP y Vox, aunque el propio Alsina remarcó que el argumento del rechazo del portavoz popular, exalcalde leonesista ahora del PP, fue que la moción se quedaba corta y tenía que darse algún paso más firme hacia la autonomía propia.

Puente, que se atribuyó la definición de “bestia negra del leonesismo” que le han lanzado a menudo, aseguró tener claro que “los leoneses nunca han aceptado, nunca han asumido su pertenencia a esa Comunidad”, a Castilla y León, hasta el punto de precisamente el PSOE leonés solicitaba que a la única fiesta oficial autonómica el 23 de abril se creara otra propia para León o el viejo Reino de León. Algo que “cuando me preguntaron yo dije que no me parecía mala idea”.

A su juicio, “hay que entender que Castilla y León es una comunidad autónoma que se crea por las razones que sean con esa configuración y que nunca ha cuajado, no hay una identidad castellano y leonesa en la ciudadanía de Castilla y León”.

“León es una tierra que necesita mucha ayuda”

“Tengo muy buena opinión de los leoneses, tengo muchos amigos en León”, aseguró. Y, por otro lado, admitió que “una tierra que necesita mucha ayuda”: “Soy de la opinión de que León posiblemente sea la provincia que en este momento tiene la crisis estructural más importante, donde cae la población a plomo, que ha perdido mucha actividad que en la historia le ayudó mucho, por ejemplo la minería, y que no ha encontrado recursos alternativos para hacer frente a esas crisis. Por lo tanto León es una tierra que merece especial atención”.

Sin embargo, Puente defiende que “la realidad es que eso (una especial atención) no se produce y están planteando esta cuestión”. Algo, dijo, que “yo lo respeto y lo entiendo”.

Aún dándole la razón al sentimiento leonesista, “personalmente no veo que les vaya a cambiar la vida a los leoneses por estar aparte pero ellos creen firmemente, creen que están siendo perjudicados. Y es que afirmó que ”con las cifras en la mano yo creo que no es cierto“. Pero ”sin ninguna duda tienen problemas, parto de ese diagnóstico, y claro que necesitan una especial mirada“. Y lanzó además un mensaje hacia los partidos políticos, el suyo no excluido de ese razonamiento, al añadir que también quizá León necesita ”políticos locales con mejores ideas, no todo va a venir de fuera“.

Un poco a modo de broma, el periodista le dejó caer un posible 'careo' en las ondas entre él y el alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, uno de los primeros en protagonizar a nivel nacional la moción leonesista ya en 2019, como en otro programa propuso ese encuentro entre los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Puente declinó entre carcajadas la oferta, entre otras cosas porque “hemos tenido muchas y muchas veces no muy amistosas, sobre todo por su parte”. “Yo soy bastante más condescendiente”, concluyó.

Las declaraciones aparecen a partir del minuto 24:15 de la entrevista en Onda Cero.

El audio completo de la entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero con Carlos Alsina se puede escuchar pinchando aquí.