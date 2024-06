La contrapropuesta en el PP de León: votar 'sí' a una autonomía sin Castilla con informes jurídicos y que lo asuma Mañueco

El Partido Popular (PP) en la Diputación votó 'no' a la moción que reclama a las Cortes de Castilla y León y el Congreso de los Diputados crear una nueva autonomía en España, la número 18, para la Región Leonesa al margen de la actual con Castilla.

Sin embargo, su portavoz, David Fernández, garantiza que todos sus diputados provinciales, los diez y empezando por él, votarían 'sí' en el caso de que la cosa no se hubiera quedado en una mera declaración de intenciones sin ningún efecto real y se hubiera armado jurídicamente para que la Corporación provincial inicie el trámite para la autonomía uniprovincial. Es decir, menos mociones y más pasos adelante reales, precisamente porque son la vía con que la Constitución Española faculta a las diputaciones en estos casos.

Ese es el plan B, la contrapropuesta, que ha defendido Fernández, y no una moción que, como argumentó en el Pleno, “nos lleva a una vía muerta” y acaba “enredando y mareando la perdiz”, también porque incluye en la nueva autonomía a las provincias de Zamora y Salamanca sin tener en cuenta la opinión de ambos territorios.

El portavoz popular y alcalde de Valverde de La Virgen especificó en la sesión, y después en declaraciones a los periodistas, que hay que ser “valientes”, lo cual reclamó al equipo de Gobierno de PSOE y UPL, e “iniciar un trámite de autonomía tal y como la Constitución contempla y le tiene atribuido”.

“Les decimos al equipo de Gobierno que traigan unos informes de los mejores catedráticos de Derecho Constitucional que hay en España, en la Universidad de León, que digan qué pasos seguir, el acuerdo que hay que tomar, y qué hacer para que la Diputación inicie el trámite de la autonomía de León... De León, no de Zamora y Salamanca, que no podemos decidir por ellos”.

Y en tal caso, dijo categóricamente, el PP votaría “sí” en la institución sin dudarlo. Porque a su juicio, quedarse en una mera declaración de intenciones con forma de moción es “una película que ya la vimos hace 40 años y hay que ser listos y aprender, no tropezar siempre con la misma piedra”.

“(Con esta propuesta) votaríamos a favor, porque sería transversal, de todos los partidos, y seguiría adelante; no se puede ir con una declaración de intenciones cuando la Diputación tiene una competencia, porque se lo dice la Constitución”. Y puso en valor el ejemplo de “lo que hizo Cantabria, que estaba incluido en la Comunidad de Castilla y León, e iniciaron 100 personas el trámite contra la autonomía, desde Cabezón de la Sal. ¿Aquí con una moción se va a aprobar la autonomía? ¿Pero esto qué es?”, se preguntó. Antes, en la sesión, Fernández le recriminó a Unión del Pueblo Leonés que “leonesistas somos todos” y rememoró también él mismo fue uno de los fundadores del GAL (Grupo Autonomista Leonés), como después fue alcalde de UPL antes de 'fichar' por el PP.

“¿Quién se va a poner en contra? Nadie”

Preguntado si esa postura y el voto popular a favor de activar formalmente el proceso constituyente de la nueva autonomía sería del agrado, y asumida, por su líder autonómico del PP y presidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Antonio Fernández Mañueco, David Fernández respondió también afirmativamente.

Argumentó que “el señor Mañueco, como cualquier político y cualquier representante, si una provincia o una ciudadanía por mayoría suficiente, el 80% de los ciudadanos dicen que quieren la autonomía, ¿quién se va a poner en contra? Nadie”. “El problema es que hay que conseguir ese número de personas. No es fácil”, concluyó, pero retando a dar el paso real porque si “a la Diputación la Constitución le da la atribución de tramitar una autonomía, que la tramite”.

A ese respecto, también a preguntas de los periodistas al término del Pleno de aprobación de la moción, el presidente de la Diputación leonesa, el socialista Gerardo Álvarez Courel, rechazó dar a partir de ahora “algún paso”: No me corresponde. Yo no tengo la representación en las Cortes de Castilla y León ni en el Congreso“. Así que defendió, en cambio, que ”cada parlamento tome sus decisiones“. ”Hemos apoyado la moción de UPL y hasta ahí hemos llegado dentro de lo que nos corresponde“, zanjó.