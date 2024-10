UPL votará 'no' al techo de gasto si no hay una negociación “seria” con el Gobierno de Mañueco

El secretario autonómico de UPL y procurador en las Cortes, Luis Mariano Santos, aseguró este lunes que su formación votará en contra al acuerdo del límite de gasto no financiero para 2025, conocido como techo de gasto, si no se produce en los próximos días una negociación “seria”, ya que auguró que no se llevarán a cabo nuevos contactos con su formación por parte del Gobierno autonómico. “No podemos hacer actos de fe”, avisó tras su reunión de este lunes con el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Santos, en declaraciones a Ical, explicó que, a su juicio, el PP “no tiene mucha intención” de aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, ni tampoco de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición. “Esto es todo un intento baldío, para que nadie dude de su interés en negociar”, afirmó el dirigente ‘leonesista’ a 48 horas de que las Cortes voten el acuerdo de la Junta sobre el techo de gasto, para el que los ‘populares’ no tienen asegurados los apoyos.

En ese sentido, el líder de UPL indicó que “la intensidad de la negociación del PP no se corresponde con el interés para pactar un techo de gasto y un presupuesto”, dijo tras recordar cómo se fraguaron otros acuerdos anteriores en 2015 o 2019. “No han querido negociar con nosotros todo este tiempo. Ahora tienen que demostrar que tienen un interés”, añadió, aunque reconoció que todo le hace indicar que no se dan las circunstancias adecuadas para iniciar la negociación.

Asimismo, Luis Mariano Santos reconoció que, en este momento, el PSOE y Vox son los grupos que tienen los “números importantes”, pero insistió en que UPL votará ‘no’ si no se hace ningún “esfuerzo”, algo que añadió “es difícil que lo haga” el Gobierno autonómico. “No se visualiza interés cierto en provocar una negociación seria para que podamos hablar de cuestiones puntuales”, dijo tras recordar las 1.000 enmiendas que han presentado a los dos últimos presupuestos.

Igualmente, el dirigente ‘leonesista’ aseguró que tampoco les anima a la negociación el hecho de que la Junta se haya negado a cumplir la proposición no de ley aprobada por las Cortes que instaba a suprimir la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Además, recordó que el Ejecutivo dota con más de tres millones a esta entidad en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.