UPL exige el mantenimiento del Torii japonés de Puente Castro y los cinco hitos repartidos por la ciudad de León

El grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León exige al equipo de Gobierno socialista el mantenimiento del Torii japonés de Puente Castro y los cinco hitos repartidos por la ciudad.

UPL ha recordado, a través de un comunicado de prensa enviado este sábado, que el Torii japonés, ubicado en Puente Castro, se erigió como símbolo de hermanamiento entre el Camino de Santiago a su paso por León y la Ruta Shikoku-Henro de Japón o ruta de los 88 templos, el 5 de mayo de 2016. Un monumento que a día de hoy se encuentra “en un estado lamentable de dejadez”.

“El espacio, que en su día pretendió iniciar en León una 'Ruta del Conocimiento' se encuentra abandonado a su suerte”, ha criticado la concejala leonesista, Teresa Fernández.

Los torii son puertas japonesas tradicionales que marcan la transición de lo mundano a lo sagrado, y que en Japón se encuentran a la entrada de los templos sintoístas, por lo que desde UPL “entendemos que se debe conservar en perfecto estado, tanto por el respeto debido a la cultura japonesa como por ser un elemento representativo del hermanamiento entre dos Caminos que no en todos los lugares se puede disfrutar”, ha declarado Fernández.

Así mismo, la mencionada 'Ruta del Conocimiento' que comenzaba en la puerta Torii, tenía cinco hitos en la ciudad, cinco placas con frases que profundizaban en el conocimiento de la vida, de los cuales se conservan dos, por lo que la formación ha considerado que el equipo de Gobierno debería recuperar los hitos destruidos.

“En una ciudad donde reivindicamos que nuestra cultura e identidad no desaparezcan, no podemos dejar en el abandono la representación de otras culturas, porque merecen el mismo respeto que la nuestra y porque no nos gustaría que un elemento representativo leonés ubicado en Japón, fuera tratado de semejante forma”, ha añadido la leonesista.

Como reza el hito que acompaña a la puerta Torii: “Alégrate, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora”, UPL espera que el equipo de Gobierno tome en cuenta estas sabias palabras y mantenga y reacondicione la puerta “aquí y ahora” y le de la publicidad merecida a este monumento para deleite de los leoneses y los visitantes, ya que no en todas partes del mundo pueden disfrutar de un monumento tan diferencial.

“Si no se hace ahora, probablemente luego será demasiado tarde y se pierda un elemento tan diferencial que disfrutamos en la ciudad”, ha concluido Teresa Fernández.