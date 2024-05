Profesores y padres de los colegios de León reclaman frente al Ayuntamiento mejoras en los centros

Madres, padres y profesores de los colegios leoneses de La Granja, Antonio González de Lama y La Palomera han reunido a varias decenas de personas frente al Ayuntamiento de León para reclamar que cumpla “con su obligación” y realice obras de mantenimiento en los centros educativos públicos de la ciudad.

Esta manifestación tiene lugar después de que el alcalde de León, José Antonio Diez, haya desviado a la Junta la responsabilidad de las obras de mejora que reclaman los colegios, argumentando que se trata de obras estructurales que van más allá de sus competencias y la capacidad económica del Ayuntamiento. Por ello, Diez reclamó que los colegios dirijan sus reclamaciones a la Junta de Castilla y León

El Comité de Empresa de Personal Laboral No Docente de Educación resaltó en palabras de su presidenta, Ruth Sanz, la importancia de un buen mantenimiento de “todos y cada uno” de los centros educativos y pidió “coordinación entre todas las administraciones para garantizar que no supongan un peligro para sus usuarios ni para los trabajadores de los mismos”.

En respuesta al alcalde de León, José Antonio Diez, quien recalcó que la mayoría de las actuaciones que precisan los centros educativos son competencia de la Junta, comentó que llevarán sus reivindicaciones “a todas y cada una de las administraciones que no están cumpliendo con el mantenimiento de nuestros centros” y hoy, en concreto, a la municipal.

La Junta de Personal Docente ha descrito los problemas que sufren los edificios de los colegios públicos de la ciudad de León que van desde pavimentos en mal estado, goteras, humedades, problemas eléctricos hasta plagas de insectos. Su presidente, Javier Ampudia critica lo que considera una “dejación de funciones” de la corporación municipal en la materia. “Otras ciudades los conservan mejor y tienen responsabilidad legal porque así lo determinan dos leyes nacionales. La Junta tiene sus propios problemas, pero no tiene razón el alcalde cuando dice que no es su competencia”, señaló antes de denunciar “el estado lamentable de muchos centros, que no se puede tolerar”.

“No se puede tolerar. Hace un año y medio la Junta de Personal le pidió al alcalde de León una reunión para tratar de mediar y encontrar una solución. La única solución son los convenios de colaboración entre las diferentes entidades locales y autonómicas”, ha asegurado Ampudia.

“El alcalde no puede decir que las organizaciones sindicales solo nos manifestamos contra él y no contra la Junta. En febrero nos hemos manifestado contra la Junta en cuestiones de personal y recorte de presupuestos educativos”, ha defendido Ampudia, que critica: “No somos políticos, somo ciudadanos y queremos que el alcalde reconozca que la educación debe ser una prioridad en su acción política. El alcalde trata de utilizar la educación, como hacen sus antagonistas políticos en la Junta, como arma arrojadiza”.

En este sentido, Diana González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Felampa) reprocha: “Entre una administración y otra se pasan la pelota y nunca arreglan nada”. Además, niega otra de las afirmaciones del alcalde de León, que argumentaba que los materiales con los que estaban construidos los edificios habían superado su vida útil debido a la antigüedad de los mismos: “Da igual que los edificios tengan 50 años, si un mantenimiento se ha hecho correctamente un edificio puede durar muchísimo más, pero si no lógicamente las cosas se estropean”.