La plataforma feminista La Fuerza de las Mujeres: “Los partidos utilizan a las víctimas de la violencia machista a su antojo”

“Parece que lo tapan cuando les conviene y lo sacan justo en el momento que les conviene; lo que hace que estén utilizando a las víctimas de la violencia machista a su antojo”. Es una afirmación que hizo este sábado María González, una de las fundadoras de la agrupación estatal de mujeres y colectivos feministas La Fuerza de las Mujeres es el Futuro de Todas, durante la marcha reivindicativa celebrada en la capital leonesa.

Preguntada sobre el caso de Íñigo Errejón, señaló que el colectivo lo considera un caso “de violencia machista dentro de las instituciones, de violencia política”. “Es una de las cosas por las que nos ha traído aquí, a esta Comunidad, la causa de los casos de Raquel Díaz o de Nevenka Fernández, que también han sido protagonistas, tristemente, de casos de violencia política”.

“Hay que denunciarlo y también denunciar a las estructuras de los partidos, que callan y tapan este tipo de situaciones. Lo que denunciamos, además de la violencia machista, es eso, la utilización de las mujeres para fines políticos en el ámbito de la violencia machista, que ya es lo más asqueroso que se puede hacer”, remarcó.

Después de las movilizaciones celebradas en Barcelona, Madrid y Sevilla, la capital leonesa recibió este sábado a mujeres llegadas de varias comunidades autónomas para secundar una marcha que partió de la explanada de la Delegación Territorial de la Junta, acompañada de decenas de pancartas y carteles, para continuar recorrido hasta la plaza de la catedral, con una parada intermedia frente al busto de Doña Urraca como “homenaje a una mujer que mandó mucho y a las mujeres que hacen lo que nadie espera que hagan, mandar”.

Decenas de lemas como ‘Putero, al caldero’, ‘Porno=Escuela de violadores’ o ‘Ruge la fuerza de las mujeres contra la violencia económica, las costumbres misóginas, las bromas machistas’ apoyaron el recorrido secundado por cientos de mujeres y en el que no faltaron gritos con frases como ‘La lucha feminista es abolicionista’.

La elección de León para esta marcha responde a la filosofía de que el feminismo tiene que llegar a todos los territorios. “No vale con ir a manifestarse a Madrid o a Barcelona, sino que cada territorio tiene una problemática concreta, porque en todos los sitios hay mujeres y donde hay mujeres sigue haciendo falta el feminismo” resumió después de subrayar que el principal mensaje de la plataforma es que las mujeres son capaces de autoorganizarse solas y que el feminismo tiene que estar presente en el ámbito urbano y también en el rural.

“Ya no son solo las reivindicaciones de que no nos maten, no nos vendan, no nos violen o no nos borren, sino que también queremos vivir con calidad. La reivindicación principal que tenemos ahora, es que las mujeres son ciudadanas de primera y también se debe ser tratadas y debemos actuar así en la sociedad”, concluyó.