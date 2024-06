“Los leoneses sabemos lo importante que es ser recibidos con los brazos abiertos y no con las mentes cerradas”

Convocados por la Plataforma de Apoyo a Personas Refugiadas de León, unos cientos de personas han expresado este jueves en la plaza de Botines de León su apoyo y bienvenida a los migrantes que llegarán este fin de semana para ser acogidos de forma temporal en el Chalé del Pozo, el antiguo hotel ubicado en el municipio de Villaquilambre.

La concentración coincidía con el Día Mundial de los Refugiados, que cada 20 de junio es celebrado en el mundo para apoyar a las personas que se ven forzadas a huir de sus lugares de origen por diversas motivaciones como guerras, hambrunas o discriminación racial, sexual y otras.

En el manifiesto se ha reivindicado lo importante de que León sea un lugar de acogida “porque no hay lugar del mundo donde no haya nadie de León, y por eso mismo sabemos lo importante que es ser recibidos con los brazos abiertos y no con las mentes cerradas”. También se ha reivindicado la importancia de la “comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran”, más en una jornada como esta.

La plataforma ha explicitado datos como que cada 25 minutos 24 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. En el mundo hay actualmente 120 millones de personas desplazadas de forma obligada por algún motivo, una cifra que sube por el incremento de los conflictos internacionales.

Han destacado que la acogida a los refugiados de la guerra en Ucrania en España, cifrada en 195.000 personas, ha sido “ejemplar”, y que “debería ser así siempre con todas las personas con desplazamiento forzado”. El 80% de las solicitudes de asilo en España provienen de países de América Latina, pendientes de resolver a finales de 2023 las peticiones de 200.000 personas

La plataforma ha reivindicado que “la multiculturalidad que aportan a nuestras sociedades es una riqueza muy valiosa, igual que aportamos los de aquí en el pasado a otras culturas”, ayudando a ofrecer “miradas más variadas de la realidad, con más puntos de vista”.

Sobre los grupos que llegan a León el mensaje ha sido contundente: “Queremos darles la bienvenida”, que se llevó una sonoro aplauso de los presentes pese a las dificultades de audio en el evento al coincidir con las primeras celebraciones de las fiestas de León.

La concentración de apoyo ha coincidido en el día con la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Villaquilambre, marcado por la expulsión del público, las interrupciones, los argumentos racistas y hasta insultos por la acogida de migrantes. Por contra la cultura leonesa y otros colectivos como el Obispado de León han pedido apoyo a la apertura del centro rechazando las manifestaciones racistas y xenófobas difundidas a través de las redes sociales.