El Ayuntamiento de León convertirá en peatonal San Agustín y no descarta hacerlo con otras calles del centro

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha confirmado que las obras que se están realizando en la calle San Agustín servirán para hacerla peatonal, a pesar de que el proyecto de obra indicaba que sería una 'calle de coexistencia'; es decir, una semipeatonalización.

Las obras que se realizan en San Agustín están incluidas en el mismo proyecto de calmado de tráfico que las de las calles Gil y Carrasco y Alfonso V por 1.435.689 euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Después de haber comenzado en julio, y con un plazo de ejecución de cinco meses, las obras deberían finalizar en noviembre de 2023.

En concreto, de estas tres calles, San Agustín será al finalizar las obras una calle exclusivamente peatonal “con acceso a los residentes y servicios”, según ha matizado el alcalde de León. El motivo, asegura, se debe a una petición de los vecinos y comerciantes de forma “consensuada”.

“Es una vía que no nos afecta de manera importante respecto a la movilidad de la ciudad porque hay alternativas sencillas y que no incrementan los itinerarios”, afirma José Antonio Diez, que compara la situación con el polémico cambio en el proyecto de las obras del último tramo de Padre Isla. A pesar de que, como en aquella ocasión, estos cambios no se incluyen en el proyecto inicial ni se ha aprobado ninguna modificación oficial por ahora, Diez asegura que no será necesaria tal modificación, ya que “va a haber muy poca diferencia”.

Respecto al resto de las calles del proyecto, Alfonso V y Gil y Carrasco, el alcalde no descarta que la peatonalización se extienda también a ellas: “Desde luego la intención de los vecinos como de usuarios y políticamente es ir adoptando más calles peatonales, especialmente en la calle más céntrica de la ciudad”.