El Museo de San Isidoro en León vuelve a tener visitas gratis cada semana tras la 'bula' de cinco años de la Junta

Recién inaugurada la reforma de uno de los museo más visitados por los turistas en León, el Museo de San Isidoro, después de cinco largos años de espera para la culminación de sus nuevos espacios, por fin llega el momento en el que leoneses y visitantes puedan disfrutar del derecho que tienen por ley para acceder a sus tesoros de manera gratuita, sin pasar por taquilla.

Sin embargo, como muchas veces hacen los monumentos vinculados a la iglesia católica y el Obispado de León, y les permite la administración autonómica, el cumplimiento de la legislación también en San Isidoro es en este sentido de visitas sin coste sólo a medias y sin publicitarse como es obligatorio desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural en 2002, hace ya 24 años.

El pasado mes de abril abrió en su plenitud el remozado y ampliado Museo de San Isidoro, tras la inversión de tres millones de euros. Y para entonces, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ya hacía meses que había puesto fin a la 'bula' que había concedido a este museo y que le convertía en el único Bien de Interés Cultural (BIC) de la provincia exento del cumplimiento de habilitar un día a la semana, 48 días al año, obligatorio para visitas gratuitas.

El motivo de lo que se llama técnicamente “dispensa”, firmada por primera vez por el entonces delegado autonómico, Guillermo García, era precisamente que a causa de las retrasadísimas obras, el Museo leonés no ofrecía todas las condiciones idóneas y completas para los visitantes.

Sin embargo, ante la inminencia ya del fin de los trabajos y la nueva musealización sufragados por la Fundación Montemadrid en colaboración con el Cabildo de la Real Colegiata Isidoriana, y sin darlo a conocer en modo alguno, el actual delegado territorial, Eduardo Diego, firmó el fin de esa “dispensa” de cinco años con fecha 8 de septiembre de 2023.

Una decisión 'de tapadillo'

Desde esa fecha, hace ya nueve meses pero totalmente de tapadillo, ya se instauró un día y unas horas para que cualquiera pueda ejercer el derecho de visitar los tesoros del Museo de San Isidoro de León sin pasar por taquilla, joyas tales como el Panteón de los Reyes de León (tenida por la 'Capilla Sixtina' del románico en el mundo) o el cáliz de Doña Urraca (en el que algunos estudios sitúan una pieza que podría haberse venerado como el cáliz de Jesús en la última cena, el llamado Santo Grial). Para ver todo esto y mucho más, el coste actual de una entrada normal es de 5 euros, según informa la Junta, y 6 según la web del Museo, que en esto no se ponen de acuerdo.

El día, las horas... y el truco

En la actualidad, y desde hace nueve meses, cualquiera que lo desee puede visitar gratis la totalidad de las salas del museo leonés. Tanto en el horario de verano (de abril al 15 de octubre) como parte del de invierno ( del 16 de octubre a diciembre), la visita sin coste es todos los miércoles por la tarde de 16.00 a 18.00 horas, de cuatro a seis de la tarde. Pero sin olvidar que las dos horas siguientes, es decir, desde las seis a las ocho de la tarde que cierra sus puertas, las visitas sí serán de pago.

No se comprende muy bien, pero en la información oficial facilitada a ILEÓN no se contemplan esas visitas gratis entre los meses de enero hasta marzo, lo cual ya de por sí supone incumplir la propia Ley de la Junta. Un incumplimiento, denunciado muchas veces por este medio desde 2018, y admitido el propio consejero de Cultura de Vox, Gonzalo Santonja, que también la administración autonómica permite y no sanciona. Lo mismo ocurre también con otros monumentos como la Catedral de León o el edificio Botines de Antonio Gaudí de la capital, o la Catedral de Astorga o su Palacio Episcopal de Gaudí, al admitir que apenas sean unas pocas las horas de apertura y nunca una jornada completa.

Cabe recordar que literalmente la normal legal en vigor establece que “los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León (...), en el caso de los bienes declarados de interés cultural o inventariados (...) deberán facilitar la visita pública en las condiciones que se determinen, que en todo caso será gratuita durante cuatro días al mes, en días y horario prefijado, lo cual se anunciará”.

Eso supone un doble incumplimiento en realidad: ni abren cuatro días al mes, ya que lo hacen apenas unas escasísimas horas de los días fijados; ni tampoco se anuncia claramente en sitio alguno, porque es imposible verlo presencialmente ni tampoco en las páginas web. Así ocurre también en San Isidoro, en cuya web no se hace mención a las posibles visitas gratis a pesar de que ya están instauradas.