El Salón del Vehículo de León reúne en el Palacio de Exposiciones a más de 400 vehículos de jueves a domingo

El Palacio de Exposiciones de León acoge de jueves a domingo, 6 a 9 de junio, el sexto Salón del Vehículo Nuevo y Kilómetro Cero, en el que se pondrán a la venta 400 coches de todos los concesionarios del municipio y se presentarán las novedades del sector, como las emergentes marcas asiáticas. El horario de visita será ininterrumpido de 11 a 21 horas.

El Ayuntamiento acogió la presentación de un evento sobre el que el alcalde, José Antonio Diez, señaló que se trata de una cita “asentada y consolidada en la ciudad, que supone un punto de atracción de visitantes y que contribuye a mejorar la relación entre lo público y lo privado, que es esencial para el dinamismo de la economía”.

Organizado por la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (Acole), en colaboración con el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y el Consistorio, la nueva cita ferial se desarrolla en un momento de cierta retracción del sector, que en el canal de ventas a empresas y autónomos presenta un crecimiento del 5,8 por ciento, pero en el de particulares no supera el 0,8 por ciento.

Parte de ello, según los concesionarios, se debe a que la aplicación del Plan Moves, de ayudas a la compra de coches eléctricos o híbridos nuevos, no arroja los resultados esperados. A su juicio, las ventajas del mismo deberían extenderse a los coches que etiqueta ECO. “Tendríamos que reflexionar al respecto”, comentó Roberto Rodríguez, como portavoz de Acole, acompañado de Julio Cabanas y Carmen Santos, también representantes del colectivo.

Castilla y León, recordó, cuenta con un parque automovilístico de los más viejos de España, con una media de antigüedad de 18 años. Por otro lado, el sector también acusa -aunque en León todavía no se deja sentir esa corriente como en las grandes ciudades- una “clara tendencia” al uso de los servicios de movilidad, en detrimento del vehículo particular. “Antes, con 18 años, estábamos deseosos de sacar el carné y tener un coche, aunque fuera de segunda mano, y ahora eso no sucede”, aseguró.