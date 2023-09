Libertad de matrícula sin bilingüismo: un colegio público de León tuerce el brazo al modelo oficial de la Junta

Después de una lucha de meses y de un verano de por medio, los padres de los alumnos del colegio público de La Granja en León han conseguido que este nuevo curso empiece con una importante victoria: por primera vez desde que se aplica el programa de Secciones Bilingües de la Junta de Castilla y León (que comenzó durante el curso 2006-2007) los niños han podido elegir en la matrícula si quieren participar en él o no.

La Junta acepta un cambio en el modelo bilingüe tras el apoyo masivo de los padres de un colegio para abandonarlo

Más

Aunque no hay una modificación por escrito por parte de la Junta, el colegio de La Granja goza de una excepción que no les ha sido fácil conseguir y que, aunque ya existe en otros colegios de la Comunidad, es la primera vez que se aplica en la provincia de León. En mayo, después de la campaña de padres y madres que puso en jaque a la Junta, la Dirección Provincial de Educación (dependiente de la Consejería) permitió por primera vez que los padres marcasen en una pre-matrícula su opción de preferencia: permanecer o salir en el programa bilingüe.

Fueron 8 de cada 10 padres los que optaron por sacar a sus hijos del programa Sección Bilingüe español-inglés; el 78,5% de las familias de primaria. En el documento entregado en mayo la Dirección Provincial afirmaba que la selección sería vinculante para el siguiente curso y ahora que las clases han comenzado, y a falta de un aviso o modificación oficial de la Junta, la opción se ha hecho real.

Los 257 padres que optaron por salir del programa bilingüe han conseguido marcarle el paso a otras familias leonesas que han expresado su disconformidad con el actual modelo de sección bilingüe que, en la práctica, resultaba obligatorio para todos los estudiantes de primaria; desde primero hasta sexto curso.

“Ya van los niños a clase con los libros de Ciencias Naturales en vez de Science”, cuenta una de las madres que eligió no continuar en la sección bilingüe. “El otro día estuve ojeando el libro y me hizo ilusión ver el proceso de fotosíntesis en español. Pensé menos mal que ahora va a saber lo que es”, comenta respecto a las lagunas de conocimiento sobre la asignatura bilingüe (en La Granja era Ciencias Naturales o Science) que percibía en sus hijos.

Noemí, que ha sido la portavoz de los padres durante este tiempo, cuenta que tuvo que esperar hasta junio (cuando se publicó en la web del colegio la lista de libros con opción en castellano e inglés) para creerse del todo que el cambio que había prometido la Junta iba a aplicarse: “Por un lado estamos muy contentos pero por otro sabemos que ahora va a ser difícil”, explica, aludiendo a uno de sus hijos que cursa sexto de primaria: “El nivel es más alto y además es un contenido que les va a caer todo de sopetón, sin base. Va a ser más bonito para ellos porque van a entender muchos más contenidos pero también más difícil”.

Todavía es una incógnita cómo va a realizarse la organización de las clases para aquellos alumnos, la minoría, que han elegido permanecer en la sección bilingüe: “Hay clases en las que solo hay una persona, no sé cómo se va a hacer porque no se deberían mezclar los cursos. No funcionaría”, cuenta Noemí. La Junta de Castilla y León no ha aportado en el momento de la publicación de este artículo una explicación al respecto.

No se tiene constancia de que se haya realizado una operación similar en ningún otro colegio de la provincia, a falta de datos oficiales que la Consejería de Educación sigue sin facilitar a ILEÓN a pesar de haber sido solicitados el pasado 12 de abril. El único colegio leonés que tenía anteriormente un programa opcional es el CEO Camino de Santiago de la Virgen del Camino tiene en su lista de libros para el curso 2022-2023 una opción en castellano y otra en inglés. Sin embargo no queda claro si este centro ya adaptó así la Sección Bilingüe desde el principio o si se modificó en algún momento.