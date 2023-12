Cómo invertirían los leoneses el Gordo de Navidad

Compartir un décimo de lotería de Navidad es común, pero ¿cómo hacerlo legalmente? Si eres de los que manda una foto por WhatsApp con el décimo, que sepas que la ley no ampara a tus allegados con los que compartes esta ilusión ante la posibilidad de que salgas por patas con el Gordo. Para evitar problemas es fundamental documentar todo acuerdo, ya sea mediante un contrato privado o dejando constancia en un documento público. Esto asegura transparencia y protege los derechos de todas las partes involucradas.

Soñando con el corazón

El Gordo de Navidad no es sólo un premio, es la puerta a un sinfín de posibilidades y sueños. En León, las aspiraciones y planes de inversión son tan variados como su gente. Un sondeo realizado a golpe de Whatsapp revela que los leoneses tienen planes ambiciosos y personales para el premio. Desde viajes que abarcan todas las Islas Canarias hasta aventuras alrededor del mundo a todo trapo con familia o amigos, la libertad que otorga el premio es inmensa. Otros optarían por la seguridad financiera, como pagar hipotecas o ayudar a familiares con dichas deudas, que tal como están las cosas tapar un agujero del tamaño de una vivienda es el mejor premio.

Sin embargo, el trabajo sigue siendo un pilar importante para los leoneses. Aunque nadie dejaría su empleo, algunos considerarían reducir su ritmo laboral, siendo más selectivos en sus proyectos o incluso dar un giro completo a sus profesiones. Ideas como montar una granja de renos en San Emiliano, abrir un local de formaciones de teatro o, incluso, montar una incubadora de empresas para mentorizar varios proyectos de emprendimiento que puedan ser afines entre ellos para llegar a crear un HubLab con alma colaborativa -financieros, identidad digital corporativa, ingenieros de aplicaciones...-, demuestran el espíritu emprendedor de la región.

Invirtiendo con cabeza

En términos de inversión, las opiniones son diversas. Mientras algunos prefieren invertir en propiedades en Madrid o el Mediterráneo, otros optarían por fondos indexados como el MSCI WORLD. Sin embargo, hay un pequeño grupo que desea distribuir su dinero en la provincia de León, apoyando a empresas locales para fomentar el desarrollo regional y conocer más sobre las profesiones tradicionales de la zona.

Ante estas ideas hemos recurrido a María Jesús Soto, agente financiera de Andbank y directora de la delegación de León, como experta en la materia. “Invertir significa: colocar el dinero en algún sitio con el objetivo de no perderlo y de obtener rentabilidad”, define y concreta, “hacer eso significa que hay que hacer un plan de inversión, y depende de muchos factores como la edad, la situación personal o el importe. Si a alguien le tocan 100 millones de euros, desde luego tiene para invertir en la provincia y en el mundo”.

Si nos ponemos en la tesitura de la cuantía que se puede ganar con el Gordo de la lotería de Navidad, 400.000 euros, la financiera indica que cualquier gasto en la provincia ya genera riqueza dentro del territorio, pero con ese importe que, aunque no lo parezca en estos términos no es mucha cantidad, no es para hacer una inversión directa. Sin embargo, puntualiza, “si alguien tiene en la cabeza montar un negocio, pues qué duda cabe que este dinero le sirve para montarlo con un buen plan de negocio. Siempre que no sea viable y no un pozo sin fondo”. María Jesús apuesta por una inversión en la provincia por parte de aquellas personas que estén en su etapa activa, en la que ya tengan una idea o ya dispongan de un negocio y lo utilicen para hacerlo más grande.

Abusamos de su confianza y experiencia y le pedimos que indique un sector con futuro dentro de la provincia y no duda al decir que el turismo es clave. Si seguimos jugando con la cantidad de la Lotería de Navidad no es para montar una fábrica, pero sí un negocio sencillo en el sector primario en zonas despobladas, que según María Jesús es el que hace falta y hay grandes ideas en marcha. “Los que salen de la universidad pueden coger el relevo de los profesionales que se van a jubilar en el sector servicios, como puede ser una asesoría, por ejemplo. Y ese premio les daría un empujoncillo para empezar”, vaticina como otra alternativa. También plantea la posibilidad de hacer un plan de inversión para invertir como accionistas en determinadas empresas punteras, pero es sincera cuando dice, “con 400.000 euros, ¿dónde vamos?”.

Pero no sólo se necesita dinero para prosperar laboralmente, según la financiera saca a la palestra la vocación, “los negocios, como todo, tiene que ser vocacional y tienes que estar preparado”. Primero, para elegir un negocio, uno se tiene que verse en ese trabajo y en un sector en el que se siente cómodo. “Y que sea humilde”, añade para rematar.

La inversión del Gordo de Navidad en León es un reflejo de los sueños, aspiraciones y la realidad económica de sus habitantes. Desde la emoción de viajar hasta la seguridad de una inversión inmobiliaria o empresarial, los leoneses muestran una combinación de pragmatismo y optimismo. Este premio no sólo transforma la vida financiera, sino también impulsa sueños y proyectos que pueden cambiar el tejido económico y cultural de León.