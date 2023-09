Fallece a los 60 años el berciano Mario Tascón, pionero del periodismo en internet

El periodista berciano Mario Tascón ha fallecido de manera repentina a los 60 años de edad en el transcurso de un viaje a Argentina en el que participaba en una charla como experto valorado internacionalmente en periodismo y contenidos digitales.

Tascón, nacido en Ponferrada en el año 1962, que estaba a punto de cumplir los 61 años, se le despide como uno de los grandes expertos nacionales e internacionales en el mundo del periodismo digital en España, del que fue pionero desde su provincia de León natal, especializándose en nuevas narrativas y en infografía. Actualmente era el socio fundador y presidente de la consultora Prodigioso Volcán, la cual ha confirmado su muerte: “Estamos tristes y tratando aún de asimilar la noticia. Esperamos darle el homenaje que se merece muy pronto”.

El periodista berciano sufrió un accidente cerebrovascular cuando se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, fue ingresado en un hospital y falleció algunas horas más tarde.

Mario Tascónobi, al igual que sus hermanos y también periodistas Alberto y Fernando, y todos ellos nutridos por su madre, Amalita Ruiz, una de las pioneras de la radio en Ponferrada, ya demostró su capacidad de innovación y compromiso con el periodismo cofundando en el año 1984 el semanario Bierzo 7, usando allí por primera vez un Mac de Apple para maquetar a bajo coste un periódico en España y convirtiéndose desde entonces en un pionero del periodismo digital en España. Cofundó Bierzo 7 en 1984. Y allí usó, seguramente por primera vez, un Mac para maquetar un periódico en España.

Entre otras muchas cosas, impulsó la primera redacción digital de España ya a finales de los años 90, elmundo.es, cosechando con ello importantes galardones como los premios de la Society of News Design (SND), varias medallas de oro, menciones especiales del jurado y un Best of Show.

Además, desde la compañía Diximedia impulso el periódico digital nativo del país, Lainformación.com. Todo ese bagaje y su éxito le llevó entre los años 2000 y 2008 a ser responsable de las páginas web de otros grandes medios como El País, Cinco Días, As, Cadena SER y Los 40, dentro del Grupo Prisa.

Además, llevaba llevaba más de 20 años dirigiendo y asesorando a medios internacionales y trabajando como consultor especializado de empresas e instituciones. También presidió la Fundación del Español Urgente (Fundéu) y era maestro de periodismo de la Fundación Gabo.

Desde su última aventura de Prodigioso Volcán se había convertido en un referente del asesoramiento de periódicos y de grupos de considerable renombre a nivel internacional, haciendo crecer la empresa desde su fundación en 2010, y aprovechando a impulsar proyectos relacionados siempre con su provincia natal de León y la comarca del Bierzo. Así, el evento literario que cada año se celebraba en la comarca de Babia, o la apertura de una original librería El LIbro Imposible en Ponferrada.

Tascón y su agencia han colaborado con algunos medios de comunicación como Corriere della Sera en Italia, El Mercurio de Chile, La Nación de Argentina, y El País de Uruguay, entre otros, lo que ha hecho que Mario Tascón continuara siempre ha estado ligado a los medios de comunicación y al desarrollo digital de sus proyectos.