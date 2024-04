El Gobierno advierte a San Andrés que no habrá soterramiento y deja en sus manos 50 millones para integración

El Gobierno, a través del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha recordado este martes al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo que no habrá soterramiento y que no es negociable. Que hace ya quince meses se presentó el proyecto de integración de 50 millones, que pueden debatir y mejorar con el Consistorio, pero “no se puede demorar por años y años”.

“No vamos a imponer nada al municipio”, repitió una y otra vez Santano, quien, apelando “al principio de realidad”, apremió al equipo de Gobierno municipal que capitanea UPL a tomar una decisión. “El ministerio tiene un proyecto desde hace un año, que se presentó, que reconoce el principal problema del municipio y busca ponerle solución dentro de las posibilidades”, apuntó, subrayando que “es el proyecto realista que podemos realizar”.

Ese proyecto de integración, presupuestado en 50 millones, contemplaba un paso subterráneo para vehículos y peatones y un parque en altura para tapar las vías del tren. La primera parte podría estudiarse, apuntó Santano, y valorar si es mejor hacer un paso a diferente altura para los vehículos y los peatones, pero debería resolverse “a corto o medio plazo”.

Algo a lo que la alcaldesa del tercer municipio de la provincia, Ana María Caurel, respondió con dos escuetas misivas. La primera, que “San Andrés no renuncia al soterramiento”. Y la segunda, que “los muros” del proyecto de integración, en alusión al parque en altura para cubrir las vías, “son inviables”. Sin dar una respuesta clara de si acepta o no la integración, dado que el Gobierno no contempla un soterramiento, se limitó a manifestar que habrá “más reuniones” entre el Ayuntamiento y el ministerio de Óscar Puente, sin dar fechas ni plazos.

El puente sobre las vías del tren a la altura del Lidl, la entrada 'natural' a León por la N-120 que se venía manifestando que había que tirar, ahora cumple con la normativa y se mantendrá donde está. Mientras que el puente que conecta el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo con León, por el Hospital privado San Juan de Dios, que está terminado desde hace varios años, seguirá cerrado.

El secretario de Estado de Transportes ha apurado a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo que lo abra para descongestionar el tráfico pero Caurel ha aducido que el Consistorio carece de los informes necesarios para hacerlo, pero que pondrá a trabajar a los técnicos para hacerlo cuando sea posible.

Con respecto a los talleres de Renfe en Trobajo del Camino, Santano aseveró que se mantiene el planteamiento inicial de sacarlos de la localidad de San Andrés y trasladarlos a Torneros, a lo que la alcaldesa se limitó a responder que no había sido un tema que hubieran tratado en la reunión política previa que mantuvieron antes de atender a los medios.

En definitiva, el soterramiento o la integración del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo está exactamente en el mismo punto que hace un año, a la espera de una decisión municipal que, por ahora, no llega.

La visita tuvo lugar ante la presencia de una pequeña concentración de personas prosoterramiento a las puertas del Ayuntamiento, a quienes el secretario de Estado se acercó a saludar y trasladar de primera mano que no se va a hacer, antes de coger el tren que lo devolvería a Madrid.