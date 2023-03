Doce años de la web Turismo Reino de León dando a conocer los pequeños municipios de León, Zamora y Salamanca

Dar a conocer la belleza de la Región Leonesa y promocionarla turísticamente, al menos destacando un pequeño municipio de las tres provincias (León, Zamora y Salamanca) cada mes. Esta fue la idea del incipiente Colectivo de Ciudadanos del Reino de León (CCRL) en marzo de 2011; o como se llamaba entonces, porque ha cambiado su nombre a “de la Región Leonesa”. Y doce años después ha conseguido literalmente dar a conocer una gruesa de ellos.

Una gruesa es, literalmente, una docena de docenas (o sea 144 unidades) y este mes de marzo la web Turismo Reino de León cumple 12 años cumpliendo con sus “12 causas”, que es dar a conocer un pequeño rinconín del País Leonés cada mes dando una idea para realizar una excursión allí y que los turistas dejen algo de dinerín; que nunca viene mal a las zonas rurales.

Cuando dieron a conocer la página web hace esa docena de años tuvieron ya más repercusión de la que habían previsto. Cuentan como anécdota que a la presentación incluso acudió la alcaldesa del PP de Zamora con varios concejales, Rosa Valdeón. Y a lo largo de los años han ido consiguiendo que los medios de comunicación habitualmente hagan referencia al municipio elegido, dándole espacio en sus páginas. Eso indica que esta iniciativa de mostrar lugares de la Región Leonesa para visitar tenía bastante sentido y que el territorio leonés no está desaparecido en la mente de los ciudadanos como pretenden algunas instituciones negándole hasta el nombre con el mantra del Oeste de la Comunidad (cuando jamás se ha hablado del Este de la misma).

Es su iniciativa más famosa, el Municipio del Mes, pero la web lleva esta docena de años dando mucha información sobre las tres provincias leonesas con varios apartados. Así muestra cómo llegar, habla de su Historia y de su Geografía, de su Folclore y Costumbres, sus lenguas, la gastronomía, los espacios naturales, el estado de los Embalses y de las Estaciones de Esquí, los patrimonios de la Humanidad y los Monumentos de Interés en toda la región, las Semanas Santas, el Camino de Santiago, y también otra sección periódica como la imagen de la quincena.

La página web se pensó “para crear un poco de conciencia de región, que siempre hemos ido, pero que parece que ha quedado un poco sepultada por el tiempo y por la actividad en contra de ella de la Junta, que la denomina el Oeste de la Comunidad”, explican desde CCRL. “Es necesario que recuperemos la autoestima como región para poder valorar un poco más todo lo que tenemos. Porque muchas veces parece que todo lo de fuera es mejor que lo nuestro. No es que sea mejor, simplemente es diferente. Hay cosas buenas tanto nuestras como fuera, pero hay que valorar todo y no que algo por ser nuestro parezca que lo tengamos que hacer de menos. Porque también tenemos que querernos un poco también y un poco la idea va también por ahí”, reiteran.

Todos los meses un municipio leonés

El trabajo más pertinaz de la web, es que todos los meses se ha de promocionar un municipio. En todo este tiempo sólo ha habido “dos casos concretos que no han sido municipios”. Uno era Castrillo de los Polvazares (en Astorga), “porque tiene una riqueza más que interesante como para poder también ponerlo en valor de forma individualizada” y el otro fue “Argusino, que bueno, por el 50.º aniversario de su inundamiento, pues se quiso hacer también un municipio del mes simbólico. Era un municipio en la Comarca de Sayago cuando desapareció, o más bien cuando fue llamado a desaparecer bajo la presa de Almendra, y quisimos recordarlo para que no se olvidara”.

Otra de las fórmulas para promocionar los lugares elegidos es que se busca que sean municipios de un tamaño más bien pequeño. Generalmente que no sean de las capitales o el alfoz. Es verdad que, por ejemplo, en el caso del Ponferrada sí que llego a ser municipio del mes, pero en este caso fue por una cosa puntual, por el ascenso de la Ponferradina a Segunda División. “Por lo general lo que buscamos es que no sean los grandes municipios, porque de eso hay mucha más información. Entonces, bueno, salvo a lo mejor alguna cosa que es más puntual, como el caso de Ponferrada, se tiende a buscar que sean municipios a lo mejor de menos de 5.000 habitantes, sobre todo, porque son precisamente los que a lo mejor hacen más falta promocionarse”, comentan. Aunque a veces no se puede incluir a alguno “porque hay tan poca información que hay que descartarlo y buscar otro, porque no merece la pena ponerlo algo tan reducido, porque al final casi sería contraproducente, pero seguimos trabajando en primar más municipios que sean más bien pequeños”.

Más de veinte mil visitas mensuales

La página consigue una audiencia de unas 250.000 visitas al año, más de veinte mil al mes. De lo cual están orgullosos teniendo en cuenta que no tienen apoyo institucional. “Varios municipios nos han contactado para agradecer nuestra labor, lo cual nos ayuda a seguir adelante”, reconocen.

“En ese aspecto la verdad es que sí que hemos recibido algún tipo de mensajes. Luego también algunas personas también a nivel individual solicitando información sobre alguna zona en concreto, cosas así. Viajes que tenían planificados y sobre todo gente más bien de Madrid. La verdad es que es para estar contentos porque, bueno, pues no deja de ser también un poco que se valore también ese trabajo y ese tiempo que se emplea en ello. Ayuntamientos como Almenara de Tormes, Cacabelos, Balboa. También fue muy emocionante cuando lo hizo la asociación de los descendientes de Argusino. Son cosas que la verdad es que ayudan también a tener ánimo para seguir adelante con esto, que es un trabajo de mes a mes y no es fácil mantenerlo”, se felicitan desde el Colectivo de Ciudadanos de la Región Leonesa.

¿Y cuáles son los municipios que más éxito tienen? Depende, y además es un tanto contraintuitivo, como suele ocurrir en Internet: “Cuando por ejemplo se hacen municipios que son ya de cierta entidad poblacional, tienden a tener menos recorrido que cuando son municipios más pequeños. Suponemos que es donde más se suele valorar. Y también si son de Salamanca y Zamora parece como que tiene más recorrido que en la provincia de León. Pero bueno, luego hay casos y casos. Algunos de la provincia de León ha funcionado muy bien. Por ejemplo, en el oeste del Bierzo como en Sobrado, Balboa o Vega de Valcarce. Otros lugares donde se tiene mucho interés es en las Arribes Salmantinas o Ciudad Rodrigo, o la zona de El Campo de Peñaranda que después no hace mucho funcionó muy bien en principio del mes. La gente quedó muy contenta ahí en el pueblo y bueno, pues es algo que también les agradecemos”.

El trabajo de estos esforzados leoneses por promocionar su tierra también tiene su relevancia en las redes sociales, tanto en Facebook como en una cuenta en Twitter. Su próximo reto es el próximo municipio del mes (el de este marzo es el salmantino de Cerceda de la Sierra). Pero también está la renovación de su web –sin duda efectiva, pero un tanto básica y de tecnología antigua–, para adecuarla a los tiempos que corren y conseguir una mejor lectura en dispositivos móviles.

Llevan 144 municipios de los 820 de las tres provincias (León, con 210; Zamora con 248; y Salamanca con 362). Les quedan aún 676 (el 82,4%). A uno por mes les quedan 56 años. Titánica tarea que merece un gran reconocimiento.

Para que puedan seguir haciéndolo sin descanso y no se olvide nunca lo preciosa que es la Región Leonesa.