Cuatro de cada diez leoneses piden priorizar la Autonomía de León sobre el paro, la despoblación y falta de industria

El desempleo, la despoblación y la falta de industria es lo que más preocupa a los leoneses, seguido de la Sanidad y las infraestructuras según se desprende de la encuesta de 40dB encargada por Asociación Cultural de Estudios Leoneses (Acele).

Seis de cada diez leoneses están a favor de la autonomía para León

Un trabajo que la compañía sociológica realizó en la provincia de León, para llevar a cabo una Encuesta de Opinión sobre la autonomía leonesa, en la que en un primer avance indicó que más del 60% de los leoneses están a favor de crear la Autonomía del Reino de León, y en la que en un análisis más profundo también destaca que cuatro de cada diez leoneses consideran que “lo más prioritario” es que se cree la Comunidad número 18 cuanto antes para luchar contra sus preocupaciones.

En concreto, ante la pregunta sobre “cuál diría que son los principales problemas de León” en la encuesta realizada a ochocientas personas, el desempleo es la primera preocupación con un 55,9% de respuestas, la despoblación (44,3%) y la falta de industria (44,3%) son las siguientes. Más de una tercera parte (35,3%) está preocupada por la Sanidad y un 27,8% sobre el estado de las carreteras y el transporte.

Las demás preocupaciones ya están más alejadas: el acceso a la vivienda con un 10,2%; la Educación con un 7,6%); la falta de financiación pública, con un 6,5% y las desigualdades económicas con un 6,3%.

Por debajo del 5%, lo que muestra una casi nula preocupación, está la corrupción (4,3%), la inmigración (3,7%), el Cambio Climático (1,9%) y la violencia contra la mujer y los feminicidios con un 0,9%. Sólo un 2,2% de los encuestados consideraron que ninguno de los indicados suponía un problema real.

Prioridad sobre otros problemas

Preguntados los leoneses si “La autonomía de León debería ser o no una prioridad, aunque haya otros problemas”, el 39,3% responde afirmativamente frente al 60,7% de los que creen que no debe serlo sobre el resto de problemas. Además, entre los entre los que están a favor de la autonomía, la mitad no considera que deba ser una prioridad.

Eso si, preguntados sobre qué es preferible “para la prosperidad de León”, el 60,3% cree que la autonomía de León por separado frente al 39,7% de los que creen que sería la actual autonomía de León con Castilla.

El estudio muestra, además, algunos datos curiosos, ya que se diferencia la opinión de los ciudadanos que están a favor de la autonomía leonesa y la de los que están en contra. Si bien en el desempleo es prácticamente el mismo porcentaje de los preocupados, en el caso de la despoblación no les parece tan importante a los que no están a favor de la autonomía número 18: sólo el 34,9% lo ven como uno de los principales problemas mientras que lo es para el 50,5% de los autonomistas.

En la falta de industria pasa similar: entre los que no quieren que León tenga su propia autonomía lo ven como problema a destacar un 35,8%, frente a un 46,5%; de tal manera que para los no autonomistas la Sanidad es el tercer problema, por encima del anterior con un 37,4% destacándolo frente al 33,9% de los que no quieren compartir división administrativa con Castilla. Por último también salta a la vista la diferencia en la consideración de si hay malas carreteras o transporte en León, ya que los que quieren que se quede como está el mapa autonómico sólo el 25,1% lo ven como problema a destacar, mientras que los leonesistas declarados lo indican en un 29,6%. Los primeros también están más preocupados (aunque muy ligeramente) por la Educación y las desigualdades económicas. Coinciden, curiosamente, en el mismo porcentaje sobre la falta de financiación autonómica.

Cuánta es la preocupación por cada problema

Otra de las preguntas que se realizan es que, “pensando en la situación de León”, cómo de importantes son para los encuestados ciertos asuntos. Lo cual muestra ciertas anomalías o contradicciones con las respuestas anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la falta de industrialización.

Responden mucho o bastante, el 95,4% sobre la Economía y el Paro; lo mismo el 94,2% en la falta de industria (cuando sólo preocupaba al 44,3%); y por encima del 'nueve de cada diez' está “el problema de la España vaciada” con un 92,2%. Le siguen (siempre sumando mucha y bastante preocupación) la calidad de los Servicios Públicos (80,7%), las desigualdades sociales (73,8%), el 65% por el Cambio Climático o la degradación del Medio Ambiente (pero sólo la apuntaron un 1,9% en la anterior pregunta) y el 64% por “la digitalización y la robotización de la Economía”.

Otra contradicción es que la mayor preocupación (que estén “mucho” preocupadas sin contar el “bastante”) es en la falta de industria con un 71,5%, pasando a segundo lugar la Economía y el Paro con un 63,7%.

En este apartado también hay diferencias entre los que no quieren que cambie nada y los proautonomistas. A los primeros les importa “mucho” menos la falta de industria (63,6% frente al 76,8%) y “el problema de la España Vaciada” (49,1% frente al 65,4 de los leonesistas). En la única cosa que están “mucho” más preocupados es en el Cambio Climático (29,9% frente al 29%), mostrando que les importa más lo que pase fuera de donde viven.

Respecto al futuro de los jóvenes en esta tierra el 44,8% de los leoneses piensan que no tienen “nada”, el 38,7% poco –es decir, el 83,5% no les ven futuro prácticamente aquí–, el 10,7% bastante y sólo el 2,7% creen que mucho. Vuelve a darse la circunstancia de que son más positivos los que quieren seguir junto a las provincias castellanas, aunque no mucho más: mientras sólo el 11,8% de los autonomistas ven mucho o bastante futuro, lo hacen el 16% de los que desean que no haya cambios administrativos territoriales en España.

En Acele han observado una tendencia: quienes más ricos son, quienes mejor situación económica tienen son los que más oposición tienen a la creación de la Autonomía de la Región Leonesa.