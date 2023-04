Alberto Zamorano: “Es necesario el relevo generacional, los jóvenes tienen mucha importancia en el leonesismo”

El 13 de diciembre de 2022 Ciudadanos del Reino de León anunció que había renovado su directiva. Con un nuevo presidente, Alberto Zamorano Cuesta, estudiante de Ciencias Políticas y Sociología, que lleva unos meses al cargo de esta asociación que tanto ha promovido lo leonés, como el mantener mes a mes dando a conocer pequeños municipios la página web Turismo Reino de León, que cumplió 12 años el mes pasado, como recordó ILEÓN en este reportaje.

Pero una de las cosas más notables de Zamorano es su juventud. Tan sólo tiene 21 años, con lo que muestra su elección que existe una revitalización en el sentido generacional del leonesismo. Él mismo recuerda que también ha sido elegido en la directiva de la asociación junto a junto a la secretaria general, Cristina Manías y el tesorero, Raúl Rodríguez, también de una generación anterior a los leonesistas de toda la vida. Vive en Madrid, porque no le quedó más remedio para poder estudiar la carrera, que afirma que es de pura vocación. “Me vine a Madrid, que era la que tenía más cercana. Y en ese sentido decidí Ciencias Políticas y Sociología porque sentía que era lo que... tenía que hacer. Eso siempre lo he tenido claro desde los 14 años prácticamente. Y segundo, porque en ese momento me dolía ver Zamora como estaba, en la situación que estaba, porque estaba en una situación lamentable. Estaba en una situación de vida o muerte prácticamente. Y cualquier granito de arena yo entendía que podía ayudar”. Y en Madrid tuvo una revelación... al unirse brevemente a una asociación castellana y leonesa... y darse cuenta de que lo que le habían contado no cuadraba con la realidad de su tierra.

En esta entrevista, en la que se le confrontan algunas de las cuestiones más difíciles para llegar a la Comunidad número 18, desgrana su forma de ver las cosas para conseguir una autonomía para la Región Leonesa –que resumió en esta opinión–, y también comenta cómo se sienten los jóvenes de su edad al respecto de reclamarla. Una visión que resulta realmente interesante de cómo un rapaz cree que se va a conseguir algo que se lleva cuarenta años luchando contra todo y contra todos.

¿Cómo un joven de 21 años termina la presidencia de Ciudadanos de la Región Leonesa?

Pues primero porque yo he llevado ya trabajando desde antes de la pandemia en Ciudadanos de la Región Leonesa. Y llega un momento que necesitas un cambio generacional, que se vea que hay sangre nueva. Y en ese sentido Ciudadanos sí que somos bastante jóvenes, especialmente de cara a los últimos dos años ha entrado bastante gente joven de entre 20 y 30 años. Y en parte por eso y en parte también por ese relevo generacional que se vea la importancia que tienen ahora los jóvenes dentro del leonesismo. Y que realmente haya un cambio a nivel social, pues son necesarias tanto las viejas generaciones, las antiguas generaciones que tienen que estar ahí apoyando. Pero también que las nuevas se sientan partícipes, porque sin esta juventud no puede salir adelante.

¿Y por qué lucháis por una cosa tan aparentemente que 'no va a pasar' como que haya una autonomía para el País Leonés con el Estado en contra?

Pues en primer lugar porque aunque sea utópico, lo mismo se podría decir de que sea utópico cambiar las cifras demográficas. Que están de una forma que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo la tasa de reemplazo generacional en Zamorra es del 0,9%. En León y Salamanca apenas llega al 1% cuando necesitas un 2,1 hijos por mujer para que haya un reemplazo generacional. Es decir, todas las cifras que tenemos, tanto a nivel de per cápita, a nivel de evolución demográfica, a nivel de evolución económica, son negativas totalmente. Igual de negativas que son las tasas de evolución, también es esa perspectiva política. Pero sin embargo, eso no me hace ponerme negativo, sino que también me da fuerza para luchar. O sea, yo intento siempre canalizar esa rabia, esa lástima, esa pena en una lucha y en una acción. Y eso es lo que me mueve.

¿Qué motivo real hay para que León tenga una autonomía? Porque una vez ya está la Comunidad con Castilla... ¿Para qué?

Pues precisamente para tener un autogobierno propio que permita cambiar esos índices, tanto económicos como sociales, como demográficos. Ahora mismo tenemos una autonomía que no es nuestra, que estamos prácticamente dirigidos, en el sentido que tampoco siquiera tenemos una mayoría de diputados en las Cortes autonómicas, una mayoría de procuradores. Tenemos 30 al mismo tiempo que Castilla tiene 54. Es decir, cualquier ley tiene que pasar por Castilla y al final son los intereses que priman porque son la mayoría. Aparte de dónde están las sedes, la mayoría de instituciones autonómicas. En ese sentido, creo que un cambio es lo que motivaría una mejora económica. Aparte de otros motivos, tanto históricos como sociales; como, mismamente, una cuestión de libertad y democracia. Porque en tanto que acerquemos las instituciones a los ciudadanos, que realmente sientan los ciudadanos que son sus propias instituciones y no unas instituciones de otros, creo que mejoraría bastante la vida de la gente en ese sentido.

Pero parece ser que Castilla fuera el enemigo. ¿Lo es?

No, desde luego que no es el enemigo, pero es el vecino. Igual que es el vecino Extremadura, igual que es el vecino Asturias, igual que es el vecino Galicia. Queremos desde el Colectivo de Ciudadanos de la Región Leonesa que se reconozca esa vecindad; que se trabaje desde la vecindad, pero cada uno con sus propias instituciones. Porque es como creemos que puede realmente llegar a haber cambios. Es decir, no podemos compartir una autonomía y decir que somos egoístas por querer otra autonomía cuando realmente lo que tiene Extremadura, lo que tiene Galicia, lo que tiene Asturias. Creo que una autonomía para la Región Leonesa sería tan positivo como lo sería para lo que queda de la antigua Castilla la Vieja.

Pero al final se niega la mayor porque se quiere hacer desaparecer a León de la Historia. ¿Por qué hay tanto interés en eliminarlo del mapa?

Se quiere hacer desaparecer a León porque básicamente una de las competencias que tienen las comunidades autónomas es en parte reforzar su propia historia. Y en tanto que León no ha tenido esa capacidad durante 40 años, pues son 40 años que se ha degradado. Ahí tenemos por ejemplo la Fundación Villalar, ahora la Fundación Castilla y León, con un millón de euros anuales, básicamente a modificar la historia que hemos tenido en la Región Leonesa. Haciendo cómics, negando e incluso afirmando que el reino de Castilla y León, entre comillas, existe desde la prehistoria. Y haciendo jurar a niños de Zamora por Castilla. Es decir, hemos tenido un maltrato a nivel de revisionismo histórico incluso que nos ha perjudicado por parte de esta comunidad autónoma. En el caso de las otras comunidades autónomas de Galicia, de Extremadura, de Asturias, pues yo no noto sin embargo esa falta de historia. Tenemos el ejemplo de Badajoz que hace, que recientemente hizo un mural dedicado a Alfonso IX por la reconquista leonesa de la ciudad. Por tanto, sí noto cambios últimamente positivos en las regiones vecinas.

Ya, pero los galleguistas dicen que no existió ni siquiera el Reino de León...

Es que tampoco es un bloque. Yo no consigo a los galleguistas un bloque. Un bloque único. Hay parte de ellos que lo consideran así, pero no creo que todos sean así, ni que no podamos debatir con los galleguistas para llegar a acuerdos comunes. Porque al final es una lucha común y que nos afecta a toda la zona. Es decir, el noroeste de España necesita a la Región Leonesa de una forma fuerte y autónoma para resistir. Si vemos dónde se concentran las peores cifras, ya no son sólo las de la Región Leonesa. Es en las provincias que son limitrofes. Es decir, Orense, Lugo, Asturias, Extremadura. Es decir, si el ferrocarril de la Vía de la Plata, mismamente, se cerró porque cuando el Gobierno de España derivó en 1985 las competencias de esa ruta a las comunidades autónomas. ¿Y qué pasó? Extremadura dijo no, nos la quedamos, la pagamos nosotros; pero Castilla y León se negó. Ya no sólo pierde la Región Leonesa, sino todo el oeste de España porque era el núcleo central de esa Ruta de la Plata. Es decir, estamos perdiendo a nivel de infraestructura, a nivel de conexiones, a nivel de economía, un nudo que es el oeste de España.

Pero con la Ruta de la Plata, con el ferrocarril, hay ahora mismo mucho interés por prometer de los gobernantes, por hablar de ello, pero nunca se lleva a cabo. ¿No será más bien una trampa de los partidos grandes para aparentar que van a hacer algo por León?

Sí, desde luego que es una trampa. Y es una promesa que está desde el 87 cuando Aznar lo prometió para cuando fuese presidente de Gobierno. Y luego lo fue y no hizo nada. Y ahora Pedro Sánchez lo promete para el 2050. Es decir, se pasa la pelota en un periodo electoral, pero luego realmente se queda en promesas vacías. Y esto es indudable, pero eso es una parte de los políticos, otra parte debe ser la Sociedad. Y en la Sociedad hay donde debe hacer presión para que haya un cambio después de 40 años. Porque es que encima es un cambio que no tiene sentido como Estado que no realices. Porque al final es Europa el que te está ofreciendo financiar parte de ese proyecto para el 2030. Es una decisión del Ejecutivo meter el tramo ahí y sin embargo no lo ha hecho.

¿Y por qué esconden que no sea otra cosa que parece evidente, un engaño?

Yo creo que sinceramente es porque se considera a la Región Lonesa prácticamente una colonia de interior, una colonia extractiva. Y igual que la desposesión de estos núcleos y esas infraestructuras son una de las características, al final solo conviene tener aquellas infraestructuras, aquellas vías, aquellos tramos que son para extraer sus recursos. Cualquier desarrollo propio que cohesione al territorio no es interesante.

Bueno, pero mucha colonia, mucho que nos eliminan la población, mucho todo lo que se quiera, pero luego el leonesismo no tiene resultados electorales potentes y mucho menos en Zamora y en Salamanca...

Yo es que no relaciono al leonesismo solo con los resultados electorales. Pero al final de la boca hay potencia. Te lo pueden decir los demás... ¿Es que... de qué sirve si nadie te vota? Pues precisamente porque no tenemos la intención de cambiar ese sentido. Es decir, por supuesto que sería positivo que hubiera voto el leonesista, pero no sólo eso. Sería todavía más positivo que los propios partidos nacionales asumiesen este ideario. Y de hecho hay personas dentro de estos partidos que han asumido el ideario leonesista, como puede ser el propio alcalde de León y los propios concejales de todos los partidos. Es decir, Ciudadanos, Podemos, incluso Vox, que han votado a favor en las mociones de autonomía. Sí que es verdad que Zamora y Salamanca no tienen esa fuerza a nivel político, pero también porque esa fuerza ha estado condicionada por toda la influencia que tiene la Junta de Castilla y León en las provincias del sur. Sin ir más lejos, La Gaceta de Salamanca es el medio de comunicación que prácticamente más financiación recibe por la Junta de Castile y León año a año. Y así pasa con tantas otras cosas. Al final, quieras que no, yo mismo como zamorano lo viví. Incluso en la propia escuela existe una ocultación de toda la historia leonesa en las provincias de Zamora y Salamanca y que es más difícil de luchar contra ello principalmente por una cuestión de nombre. Una cuestión de nombre te hace creer que Castilla y León es 'León' sólo por la provincia de León y nadie te explica que es por la Región Leonesa. Y una vez que la gente, y esto sí lo he notado entre mi entorno, está empezando a abrir los ojos y a darse cuenta de que no le han enseñado historia en la escuela. Le han enseñado un revisionismo, le han enseñado un relato para vender esta comunidad autónoma de cara a sus ciudadanos y que sin embargo no ha funcionado porque nadie se considera 'castellano y leonés'. En Zamora la gente se considera zamorana y en Salamanca salmantina. Y es desde que te consideras zamorano y salmantino que también te puedes llegar a sentir leonés.

¿Ya, pero cómo se consigue eso? Porque lo que no puede ser es que los bueyes tiren de un carro sin ruedas. O sea, hay mucha gente en León que cree que lo único ya que se puede conseguir es ya el 'León Solo'. ¿Qué va a pasar en el futuro en Zamora y Salamanca? ¿Nos van a dejar tirados?

Hombre pues desde luego que no hay que dejar tirado a nadie. Yo creo que si estamos construyendo un regionalismo hay que construirlo primero desde la solidaridad. Y si conseguimos la Región Leonesa, y esto estaremos de acuerdo los leonesistas, como un sujeto político y que conforma las regiones de León, Zamora y Salamanca, entonces no se puede avanzar y conseguir una parte de esa autonomía, tirando de una libertad y una democracia a la que también tienen derecho Zamora y Salamanca. También considero que depende sobre todo de cómo consideremos que se puede llegar a ceder esta autonomía. Yo por ejemplo no creo en el proceso del camino de las diputaciones por todos los limitantes legales que hay y porque realmente el proceso autonómico se cerró en el 83. Una vez cerrado en el 83, ya están fijadas y protegidas por la Constitución los estatutos de autonomía. Es decir, considero que el camino para modificar la situación actual y conseguir esta Región Leonesa como una comunidad autónoma propia, pasa sí o sí por la reforma del estatuto de Castilla y León, que es principalmente voluntad política. No tiene sentido dejar dos partes fuera. Y no solo no tiene sentido, sino que incluso perjudica al movimiento. Es decir, para modificar el estatuto de autonomía necesitas una cantidad de procuradores y hay que buscar estrategias para conseguirlo. Aunque sea básicamente el bloqueo político, es lo que toca. Es decir, entendemos que votar, y aquí sí que es importante la democracia, aquí sí son importantes los votos, ya no con el nombre de ningún partido político, sino básicamente como listas leonesistas. Si realmente hubiese, por ejemplo, ocho procuradores leonesistas en León, uno en Zamora y otro en Salamanca, porque no hace realmente falta más, no tienen por qué estar realmente al mismo nivel a nivel de votos, en tanto que Zamora y Salamanca ya aportan en otros sentidos a nivel de capital social o incluso de trabajos académicos. Si realmente se consiguiese esta situación en las Cortes de Castilla y León, Castilla y León sería ingobernable, en tanto que no se atendiese a las demandas leonesistas. Y en este sentido no tiene lógica interna renunciar a una parte cuando puedes conseguirlo todo al mismo tiempo.

Sí, pero bueno, al final va a terminar siendo esto lo de seguir dentro de la autonomía pidiendo cosas, que a veces nos dan y a veces no. ¿Cómo podemos llegar a la autonomía de León de verdad? ¿Solo haciendo eso o hay que hacer algo más?

Es que yo creo que ese es el proceso democrático y el proceso que está abierto en la Constitución. Sería ideal una reforma constitucional, sí, pero eso ya sería a nivel de toda España y no tenemos fuerza como tal, únicamente la Región Leonesa. Sin embargo sí que tenemos la fuerza dentro de Castilla y León como para obligar a que realmente se escuchen las demandas leonesas y se abra un proceso y unos mecanismos para que salga, por si sólo la de la autonomía. Realmente yo no veo que se tenga esa fuerza. No, actualmente no, pero es una fuerza de proceso. Es decir, sí que ha habido una mejora de unos años para acá y puede continuar esa mejora.

Tienes 21 años. Una de las cosas que siempre se había dicho es que al leonesismo le faltaba gente joven. Tú ahora has entrado como presidente de un colectivo bastante importante que se mueve mucho. Y antes hablabas de que la gente joven se ha ido dando cuenta. Porque claro, la mayoría de gente tienen que emigrar y no quiere. ¿Cuánto puede ayudar la gente joven a que la autonomía de la región leonesa llegue? Eso siendo verdad de que mucha gente joven se ha dado cuenta de que les han mentido. ¿O esto es que a la gente pasa de todo y vosotros estáis exagerando un poco eso, de que sois muchos los jóvenes que os habéis dado cuenta?

Pues yo lo noto primero en mi propio entorno, que no tiene por qué ser un entorno leonesista, pero sí que noto que, por ejemplo, entre mis amigos de Zamora, entre mis amigos de Salamanca, si he sufrido ese cambio, sí se reconocen como leoneses. Y de hecho me acompañan a manifestaciones y otras movilizaciones. Aunque luego ya no pertenezcan dentro del movimiento social. Porque eso ya requiere un esfuerzo y una implicación y un trabajo que pocas personas pueden dar por su situación personal. Y es inevitable. Y dentro del leonesismo también lo he notado en el volumen de gente joven y nuevas ideas. Al final un movimiento social, si es que era en una sola generación, esa generación envejece y acaba perdiéndose. Es decir, es un proceso natural de cualquier movimiento social.

¿Dentro de los jóvenes que se han dado cuenta de que en Zamora y en Salamanca, porque en León creo que es bastante evidente, que todo el mundo piensa que en León está siendo perjudicado? ¿Pero seguro que hay mucha gente o nos estamos creyendo que somos más de lo que somos?

Yo sé que lo noto. Yo sé que noto mucha gente. Y de hecho cuando se realizan encuestas sobre cuál es el sentimiento de pertenencia y cuáles son las preferencias, siempre acaba saliendo que sí, que prefieren una comunidad autónoma de la Región Leonesa a continuar en Castilla y León. O sea, ya no es algo de una percepción personal, sino también de una percepción que se ha visto a través de encuestas y de métodos científicos.

¿Crees que se conseguirá la autonomía del país leones?

Yo tengo claro que sí. Yo tengo claro que sí. Y si creyese que no, pues no estaría donde estoy ahora mismo. O sea, creo que es muy importante ahora mismo, tanto la confianza como la esperanza. Y sobre todo porque al final es lo que te motiva. Y motivación hay, y especialmente dentro de la juventud. No hay sentido si soy positivo. Igual que acabaron muchas cosas que parecían que no iban a acabar, ya sea el muro de Berlín, ya sea cualquier otro acontecimiento histórico. Pues no tiene sentido que con Castilla y León pensemos que va a estar ahí para siempre cuando lleva 40 años. Dentro de una perspectiva histórica no lleva tiempo. No lleva ni una generación prácticamente. Ni una generación y media. Es decir, sí considero que va a haber un cambio. Y sí considero que será al menos dentro de 30 años, los próximos 20 años, veremos posiblemente una nueva autonomía. Eso estaría bien.

¿Y las expectativas electorales del leonesismo en las próximas elecciones, cómo las ves?

Ojo, porque Zamora llegó a tener incluso 50 concejales de la UPL en su momento, lo cual me sorprende bastante. No sé si lo repetirá, pero yo en manifestaciones sí que he notado apoyo, y es que al final también la forma de hacerse los resistentes es distinto en Zamora y en Salamanca que en León provincia.

Ya, pero el PP y el PSOE de Zamora y Salamanca desprecian la Región Leonesa y el leonesismo no parece subir...

Están más cerrados, están más cerrados desde luego.

Con un obispado que dice directamente que el gótico de Zamora, Gótico Leonés según su Declaración de Interés Cultural, es castellano...

Bueno, eso también ha habido cambios. Por ejemplo, la antigua alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón (del PP) fue la que renombró el Portillo de la Traición, al Portillo de la Libertad, e hizo la placa a Vellido Dolfos. O sea, fue recogiendo esa historiografía leonesa y de hecho, por lo que me han estado contando, desde CCRL se colaboró varias veces con esa alcaldesa. Y ahora mismo el candidato del PSOE de Zamora, David Gago, también tiene un sentimiento leonesista. No al nivel del alcalde de León, pero sí tiene esa sensibilidad. O sea, incluso a nivel político siempre se dan algunos destellos que te animan.

Ya, pero si estás en la línea del alcalde de León, se te echan encima...

Sí, sí, desde luego estás jodido. O sea, y eso es innegable. También por eso es muy importante la movilización social y que realmente haya un cambio que se haga impepinable. Pasar por un ideario leonesista para poder ganar elecciones.

¿Qué opinas de que la Junta no proteja la Llingua Llionesa? ¿De que se pueda estudiar gallego en las escuelas del oeste de León y Zamora, hasta euskera en Treviño, y no se pueda estudiar llionés reglado en los colegios?

Weber dijo que las instituciones siempre tratan de perpetuarse a sí mismas en lugar de cumplir con sus objetivos. En el caso de la Junta de Castilla y León, su objetivo según el artículo 5 del Estatuto de Autonomía es proteger el leonés, pero en realidad lo ignoran por considerar que la supervivencia de la Junta es más importante que la de la lengua leonesa. Precisamente porque el leonés es de las muestras más clara de nuestra regionalidad mientras sigamos en esta comunidad autónoma jamás se promoverá su uso.

¿Qué opinas de la lucha en Asturias por la Oficialidá?

De su triunfo depende que el leonés pueda llegar a estudiarse en las escuelas de León, Zamora y Salamanca a semejanza del euskera y el gallego. Su oficialidad, al igual que nuestra autonomía, es uno de los cabos pendientes de la transición y espero que sea enmendado con los resultados de las próximas elecciones autonómicas. No tengo dudas de que las consecuencias de su aprobación irían más allá de la protección del asturleonés. España volvería a mirar al Oeste en todos los sentidos.

El asturleonés está promocionado en Portugal con el Mirandés... ¿Crees que debería ser oficial en España?

Desde luego. Una de mis mayores penas es no haber tenido la posibilidad de pequeño de ser bilingüe, y creo que es un derecho que sería positivo para el conjunto de ciudadanos. La oficialidad del asturiano abriría la puerta y sirve de empuje para la oficialidad del leonés y el extremeño. Será un proceso que en cualquier caso llevará varias generaciones y que no puede realizarse desde la imposición. El leonés y el extremeño necesitan de unas medidas de protección y promoción urgentes antes de poder hablar de oficialidad.

¿Qué piensas de la que se montó cuando quisieron hacer jurar a los niños zamoranos por Castilla en la celebración del 500.º aniversario de los Comuneros?

Si se montó un pollo bastante importante. Sí, sí, y en Zamora... bueno, apropiadamente en Zamora. Es que en Zamora realmente nadie se siente castellano. O sea, se sentirán, que a veces muchos, incluso yo en su día fui así, que me sentía únicamente zamorano. Pero eso no tiene que ver con sentirse castellano. Y es ahí en el sentirte únicamente zamorano cuando entiendes que es compatible eso con ser leonés, porque viene a ser prácticamente inseparable. Es que a ver, en Benavente nadie te pregunta si no son leoneses. Claro. ¿Benavente qué son? ¿A que son tan benaventados como leoneses, pero a que no lo que no son es castellanos? No, no, pero en ninguna parte del territorio. O sea, en Zamora capital y nadie era castellano. También hay que entender que Zamora y Salamanca tienen unos lazos súper estrechos. Es decir, el día que caiga Zamora, cae Salamanca por su propio peso. Y esto yo estoy segurísimo de ello. Yo en eso sí estoy bastante convencido. Al final, media Zamora está en Salamanca. Y eso se nota cuando vas, eso se nota.

Hace poco un tuit de una conocida marca lechera zamorana provocó una gran polémica al decir que era “una empresa castellana”. Lo terminaron borrando por las protestas, pero se desataron unos ataques enormes contra los que defienden que Zamora es León. ¿Por qué crees que a los leoneses les niegan ser ellos mismos incluso con insultos y tanta virulencia?

Lo cierto es que es la tónica de cada día, ya sea como tuits de Community Managers que nunca han pisado Zamora, ya sea instituciones públicas a través de documentales y rótulos erróneos en los museos. Aunque en muchos casos se puede explicar en la ignorancia hay otros, y especialmente aquellos que vienen de nuestros organismos que siguen una estrategia de borrado cultural. Todo aquello que no es nombrado en la práctica no existe, y hay muchos intereses económicos y políticos en que la Región Leonesa no tenga conciencia de sí misma. De ahí ese ataque a la territorialidad de Zamora y Salamanca, la insistencia en eufemismos como 'Occidente de Castilla y León' y reducir la Región Leonesa exclusivamente a lo medieval.

¿Y cómo explicarías a estas personas que Zamora es León? ¿Crees que están sólo equivocadas o de verdad hay una campaña para desprestigiar a los leoneses como vulgares independentistas o personas aún peores?

Hay que analizar cada caso de manera particular, pero siempre teniendo en cuenta que la pedagogía es posible con la gran mayoría de personas. Desde CCRL ya hemos señalado errores que han sido reconocidos y subsanados con gran alcance público, fue el caso del Intermedio, que usó el término 'castellanoleoneses' para referirse a las tres provincias de la Región Leonesa y por lo que pidió perdón en horario de máxima audiencia. La gravedad no está en las personas que repiten el error sino en el origen del error, un sistema educativo que no menciona en ningún momento la birregionalidad de esta Comunidad Autónoma, lo cuál es una competencia de las instituciones, y una visión de Castilla y León por parte de la Junta que acaba en la 'y'. La verdadera campaña de desprestigio comienza ahí, en el terreno de las políticas públicas que ningunean nuestra tierra.

¿Es bueno o es malo defender lo leonés en las redes sociales? Con el nivel de hostilidad que hay...

Precisamente porque no hay que ceder ante la hostilidad es que debemos defender a lo leonés en las redes sociales y en cualquier otro ámbito. En nuestra mano está que nuestra identidad se empiece a reconocer y sea respetada. A medida que el leonesismo va haciéndose más visible es lógico que ciertos sectores empiecen a temer perder el relato y ataquen con más vehemencia. Ante esto, dientes, dientes como diría la Pantoja, estamos en el camino correcto.

¿De todas maneras cuándo te diste cuenta tú, como chaval, que te estaban mintiendo sobre la Región Leonesa?

Pues prácticamente fue cuando vine a Madrid. Fue a los 18 años. Porque antes era únicamente Zamora, no me consideraba así. Sin embargo, cuando llegué a Madrid, entré a Jóvenes Castilla y León y me radicalicé al ver cómo trataban lo leonés. O sea, fue una cosa bastante graciosa en ese sentido. También porque en sus inicios había gente, y vas hablando, vas conociendo y te das cuenta de que las cosas no eran como se dicen. Y luego también fue leyendo la tesis de Carlos Salgado. Ahí sobre todo fue cuando más me di cuenta.

¿Cómo que estuviste en Jóvenes Castilla y León?

Sí, estuve nada más un buen tiempo, estuve como un año o dos ahí. Porque llegas a Madrid, no sabes qué hacer, eres un joven perdido y dices, me voy a meter a Jóvenes Castilla y León, que acaban de empezar. Simplemente por conocer zamoranos en Madrid. Y ahí fue cuando conocí gente, lo necesitas, que se había metido dentro básicamente para...

¿Trolear?

No para trolear, sino para hacer un poco de patrulla. No para cambiar el discurso de Jóvenes Castilla y León y que fuera un espacio de leonesistas y castellanistas cada uno tirando por separado, uno por las 3, otro por las 6. No funcionó eso. Pero sí que aprendí un montón, aprendí un montón en ese sentido.

¿Y cómo se dan cuenta los demás amigos? ¿Los chavales jóvenes en la escuela se dan cuenta de que les mienten?

En la escuela no lo sé. Porque tampoco tengo ahora... los amigos míos que acaban de salir de la Universidad, o sea, del bachillerato y demás, y con los que hablo del tema, pues sí, te lo reconocen de forma natural. No sé si de hablar conmigo, de leerlo en la prensa, de leer noticias o de qué, porque quieras que no, al haber tanta cantidad de noticias, alguna te llega de vez en cuando. Sí que hay esa simpatía. Pues nada, a ver si somos capaces de conseguir algo con este sentimiento que van descubriendo de que les han mentido.

¿Qué opinas de que no hayan desarrollado un reglamento de ninguna bandera leonesa?

Es lamentable. Da bastante pena. Pero a mí ahora mismo lo de la bandera, pues, a nivel pragmático, a nivel práctico, no me molesta tanto. Porque al final es una bandera que ha sido extendida, y que el significado de las banderas lo vas construyendo según el tiempo, aunque naciese prácticamente con un significado uniprovincial. Ahora representa el sentimiento de las tres provincias. Podría haber otra mejor, posiblemente, pero debe alcanzarse quizás desde el acuerdo de todas las asociaciones y partidos leonesistas. Sería la idea. Mira, como digo yo, lo ideal sería que todo el leonesismo quisiera la bandera purpurada y que hubiera una autonomía de verdad de León y dijera, no quiero que sea como la el leonesismo, y pusiera la otra. Porque lo bueno de que se pudiera producir ese debate para cambiarla por la blanca y púrpura es... que existiría una autonomía leonesa.