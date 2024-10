Más de 200 agricultores y ganaderos respaldan en Zamora a los dos procesados por los disturbios de marzo

Más de 200 agricultores y ganaderos se concentraron este viernes, desde primera hora de la mañana, frente a los Juzgados de Benavente en Zamora para respaldar a los dos compañeros procesados por los disturbios registrados en la noche del 4 al 5 del pasado mes de marzo, cuando unos 400 profesionales del campo cortaron la autovía A-6, a la altura de la localidad zamorana de Paradores de Castrogonzalo. En total, hay 19 personas llamadas a declarar, después de que este pasado jueves lo hicieran los agentes de la autoridad.

“Los acusados pueden ir a la cárcel y me parece muy injusto que pueda ocurrir eso cuando estamos liberando a asesinos”, señaló la presidenta de Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora (Agrigalza), Pilar de las Heras.

A las personas concentradas en la plaza de San Francisco se sumaron cinco tractores, que portaban banderas de España y de Zamora. Los manifestantes mostraron pancartas en las que se podía leer ‘Agricultores y ganaderos libres’, ‘Somos esenciales, no criminales’, ‘No estáis solos. Nos juzgan a todos’, ‘2020, héroes. 2024, terroristas’ y ‘No nos callarán…. Somos Agrygal’.

Los agricultores y ganaderos escucharon un manifiesto en apoyo a los compañeros juzgados que fue interrumpido varias veces con aplausos de los asistentes, pertenecientes a Agryga, Decaleón y Agrygalza.

“Declaran parte de los detenidos, todos ellos, fuera de la autovía. Entendemos que no es justo. Les imputan cargos muy importantes. Y, más, en un momento como el que estamos viendo liberar a presos con delitos de sangre”, señaló la presidenta de Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora.

“Son agricultores y ganaderos que, simplemente, intentaban hacer un corte para retrasar los camiones de Mercamadrid. Han sido tratados como se nos ha tratado, golpeados como se nos golpeó. Vivir esa situación y tener que seguir, un año después, viviendo esa situación…”, añadió.

Pilar de las Heras recalcó que “lo único que hicieron fue defenderse” y que “la mayoría fue detenida antes o después del corte, fuera de la autovía” y apostilló: “Hay muchas cosas en los informes que no cuadran. La ropa que dicen que llevan no es la que llevaban y está demostrado porque estuvieron en calabozo y se sabe lo que llevaban. Han detenido a gente que, ni siquiera, estaba presente. Se han pedido informes de localización de los móviles para demostrarlo”.

En este contexto, la presidenta de Agrygalza puntualizó que “nadie agredió” a la Guardia Civil, que “no entró”, sino a los antidisturbios. “Gran parte de la Guardia Civil entendían lo que hacíamos y se quedaron fuera. En la autovía, los únicos que vimos fue a los antidisturbios”, subrayó.

“Hablé personalmente con ellos antes. No sé quién dio la orden pero, si no se hubiera dado, en media hora nos habríamos comido el chorizo y el jamón con ellos, como se hizo en otras manifestaciones y nos habríamos marchado de la autovía. No entiendo por qué tuvieron que dar esa orden”, aseguró.

“Me acusan de terrorismo y fue lo contrario. Me pegaron a mí, pero bien”

Isidro Benito, agricultor de 63 años que gestiona una explotación en El Maderal (Zamora), está pendiente de juicio por los disturbios acaecidos en la noche del 4 al 5 del pasado mes de marzo, cuando unos 400 profesionales del campo cortaron la autovía A-6, a la altura de Paradores de Castrogonzalo.

“Me acusan de terrorismo, de partir cascos, de partir escudos, de pegarle, barbaridades… Fue totalmente lo contrario. Me pegaron a mí, pero bien. Me reventaron la ceja contra el asfalto y me sacudieron tolo lo que quisieron y un poco más y aquí estamos, pendiente de juicio”, señaló.

“No sé a qué penas me enfrento pero, por lo que vi aquí, en el Juzgado…”, indicó. “La persona que me detuvo, un antidisturbios, miente más que habla. Le pregunté tres veces su identificación y recibí golpes y porrazos”, aseguró.

Movilizaciones

En caso de haber una sentencia condenatoria para el agricultor y el ganadero juzgados, Agrylgalza convocará movilizaciones de forma específica, además de las que se convoquen por la situación del sector agropecuario. “Estamos en la misma situación. Seguimos vendiendo por debajo de costes. La Ley no lo permite pero estamos obligados porque nos hacen firmar contratos en los que tenemos que decir que estamos cubriendo costes porque, si no, no te recogen el producto o los animales”, señaló.

“Lo que ha cambiado es mínimo y es insuficiente. Se siguen cerrando explotaciones a diario y esto quedará en macrogranjas enormes de grupos de inversión”, advirtió.

Por último, De las Heras insistió en que la concentración responde a un acto “simbólico” para que los profesionales del campo juzgados perciban el apoyo. “Que sepan que estamos aquí, que estamos con ellos y que vamos a seguir a su lado. Esto no es un sálvese quien pueda”, declaró.