Un 'WhatsApp' a Margarita: la candidata del PP en León publica 'su número de teléfono' para hacer campaña

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de León y portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital, Margarita Torres, hace público un número de teléfono móvil para que “todos los leoneses” le envíen sus propuestas, ideas y sugerencias. Torres se compromete a atender todos los mensajes que le lleguen por WhatsApp al teléfono 640 368 814, “con el objetivo de construir el mejor futuro para León contando con todos los leoneses y desarrollar juntos un proyecto de ciudad”.

“Me gustaría que los leoneses que tengan propuestas no duden en escribirme, quiero escucharlos a todos, porque a mi no me gusta ir sola, solo nunca se llega lejos. Caminando solo a veces ni siquiera consigues ir rápido, algo que le ocurre al alcalde socialista José Antonio Diez que presume de ir solo, pero va muy lento en la gestión y solución de problemas de los leoneses. Yo, soy de caminar acompañada para que León llegue lejos, por eso voy a analizar cada propuesta, proyecto o idea que reciba en mi móvil.”, señala la candidata del PP Margarita Torres.

Todas las sugerencias serán tenidas en cuenta y estudiadas, para adherir al programa electoral del 28 de mayo. Torres está segura que los leoneses están cargados de buenas ideas que aportarán mucho para terminar de definir el mejor programa para León.