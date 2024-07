El PSOE federal señala que “León no se va a ninguna parte” y dice que su voto fue un “toque de atención”

“La postura que tenemos en Ferraz (sede federal del PSOE) es evidente, es que el abandono de la Junta de Castilla y León de algunos territorios, provoca que al final muchos se cansen, de décadas de desidia, porque el Partido Popular ha conseguido que Castilla y León se convierta en una comunidad estancada y que dentro de ella haya territorios que sistemáticamente estén abandonados a su suerte”, así ha justificado este lunes la portavoz federal del PSOE y diputada nacional por Burgos, Esther Peña, el voto favorable de los socialistas a la moción pro autonomía para la Región Leonesa aprobada en la Diputación de León la semana pasada.

“El Gobierno de PP y Vox tan negativo tiene encima de la mesa un reto, que las provincias de la comunidad autónoma más grande de España se sientan igual de tratadas”, afirmó. Según Peña se apoyó la moción “como un toque de atención” por esos motivos. “León no se va a ninguna parte, es la Junta de Castilla y León la que se ha ido de la provincia de León”, señaló.

Peña explicó que cualquier avance en el sentido de la moción, que pide al poder legislativo autonómico y central, “tiene su propia tramitación constitucional”. Peña señaló a Luis Tudanca, al que es cercana, como responsable de fijar la política del partido en este sentido, que ha hablado de decisión de la militancia llegado el caso, “el PSOE no somos partidarios de fórmulas divisivas y entendemos que, además, la fortaleza es la unión para salir adelante. La desgracia en Castilla y León son 37 años de gobiernos de la derecha, un PP que es el único que ha pretendido que no nos sintamos de la comunidad, que no nos sintamos ciudadanos de primer nivel y lo que consigue es una desafeccción y una falta de identidas en las nueve provincias de la comunidad”.

“La mayor desgracia en esta comunidad autónoma son los gobiernos del PP, acuciados ahora por su alianza con Vox”, finalizó.

El Gobierno de Asturias no opina sobre una unión con León

El portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha rehusado este lunes valorar las declaraciones del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, quien ha apostado por una nueva comunidad formada por Asturias y León, al considerar que se trata de una “opinión personal” del regidor.

Diez aseguró la pasada semana que considera “una muy buena noticia” que se sigan apoyando mociones a favor de un derecho constitucional como es la autonomía para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), pero precisó que, personalmente, apuesta por una nueva comunidad formada por Asturias y León.

Peláez ha defendido “distinguir claramente” entre el acuerdo “legal” de la Diputación de León tras aprobarse una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés que reclama la constitución de una autonomía propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) y las manifestaciones del alcalde “que no dejan de ser su opinión personal”.

“Nos consta que el alcalde de León le tiene gran cariño a Asturias. Desde el Principado ese cariño hacia el pueblo leonés es absolutamente recíproco. No podemos obviar que hay una relación histórica muy grande entre ambos territorios”, ha comentado.

No obstante, ha reiterado que el Ejecutivo asturiano no hace “ninguna valoración a una opinión personal del alcalde” tras afirmar que respeta “los procesos internos de cada comunidad, siempre dentro del marco constitucional”