Díez Cano (UPL): “El balance de los partidos nacionales para la provincia de León en estos últimos años es pésimo”

Unión del Pueblo Leonés (UPL) afronta la cita electoral de las elecciones generales del 23 de julio como una oportunidad única para entrar en el Congreso de los Diputados. Llegan en mejores condiciones que nunca, con el viento de cola del éxito de las elecciones autonómicas del 2022 y las municipales del pasado mes de mayo, donde se convirtieron, una vez más, en el partido llave en numerosos municipios de la provincia, además de ganar en lugares como San Andrés del Rabanedo, tercer municipio por población.

Miguel Ángel Díez Cano fue el nombre elegido por UPL para ser su número uno en la lista al Congreso de los Diputados. Procurador en los Tribunales, Díez Cano atesora una carrera leonesista que incluye el paso por una antigua escisión de UPL luego integrada de nuevo en el partido. Cano quiere ser el representante de los problemas de León en Madrid, llevando una voz que asegura que no han realizado los diputados y senadores que hasta ahora han representado a la provincia en las Cortes Generales. Para ello necesita “la mitad más uno” de los votos para alcanzar uno de los cuatro diputados.

¿Cuál es el balance que hacéis desde UPL para la provincia de León de este mandato del Gobierno?

Desde el punto de vista de los compromisos de otros partidos nacionales respecto de León, y en lo que nos afecta a la UPL que es el pacto que teníamos en la Diputación, patético. Es decir, malo, el tema es malo simplemente porque no hubo cumplimiento y hubo que romper el pacto.. Desde el punto de vista de los cuatro años, pues mira yo creo que la provincia ha ido en declive, yo se lo comentaba incluso a algún diputado cuando le veía -Pablo Calvo Liste (Vox)- que es compañero mío de profesión. Le dije, mira, no habláis nada ni una sola palabra de León, no lleváis ninguna propuesta, no lleváis ninguna reivindicación, los presupuestos del Estado respecto a la provincia son un auténtico desastre. Entonces el balance es pésimo, el balance de los partidos nacionales para la provincia en estos últimos cuatro años es pésimo o sea nada, nada.

¿Por eso creéis que tiene que haber una voz leonesista en las Cortes Generales?

Entiendo desde la perspectiva de que los diputados de los grandes partidos están dirigidos por el líder, pero León tiene una voz independiente y es la de la UPL, o sea, si alguien tiene que llevar las reivindicaciones de León y alguien tiene que llevar los problemas de León al Congreso, no solamente ahora sino de 40 años de estuto de autonomía, es la UPL. No puede haber otra porque tenemos esa autonomía esa libertad.

¿Y qué cambiaría con usted en el congreso de los diputados para León?

Estoy convencido de que cambiarían varias cosas... primero porque transmitiríamos en la Cámara Baja todas las reivindicaciones y la problemática de León. Pero además en el voto de investidura, es decir, si yo tuviese posibilidad de llegar en el propio voto de investidura, donde tengo derecho a los 10 o 12 minutos del reglamento, ya tendría ese plus que hasta ahora no va a haber. Son 68 los diputados que han representado a León en 45 años y quitando evidentemente el tiempo de Zapatero donde se reivindicó y habló de las 100 medidas para el oeste de la Comunidad y demás, es decir, eso lo primero, la voz de León se oiría ya en el voto de investidura. A partir de ahí todo lo que es la tramitación de enmiendas que a mí me fuesen formulando desde los sectores empresariales, los sectores sindicales, los sectores industriales, todo ese conjunto de enmiendas y además en el Presupuesto General del Estado irían todas, iría la defensa de esas enmiendas y luego el resultado en función de lo que se fuese votando.

Además yo voy a dar cuenta a la ciudadanía leonesa de todo aquello que se propone, lo que se acepta, lo que no se acepta, incluso lo que no aceptan los propios representantes nacionales porque ya solamente con la presencia de un diputado de la UPL ya tendrían encima de la cabeza una presión adicional, seguramente que hasta les harían más casos sus propios partidos nacionales. Y por supuesto el seguimiento de las políticas en los ministerios, que proyectos están por ahí sin rematar y demás, vamos a verles, vamos a informar por qué están parados, por qué el tren no llega tal, por qué el Emperador no tal, por qué la autovía León-Valladolid no sigue, eso sí, entonces ya desde ese punto de vista cambiarían mucha cosas. Cambiaría, digamos, la presencia, el altavoz, el balcón, digamos, de la entrada de la información a León de lo que allí sucede, porque España no sabe lo que es esta autonomía de 40 años y cuatro meses de ruina, España no lo sabe.

Esto que cuentas me suena a la estrategia de Teruel Existe...

Teruel Existe puede ser un ejemplo a seguir para UPL. Es verdad que se ha hablado más de Teruel que nunca. Por lo menos ha salido de la invisibilidad, que es lo que desde UPL queremos para León. Vamos a transmitir la situación de León con una voz y con una participación. Por eso digo que sería algo equivalente a llevar la visibilidad de León, no hay más.

¿Y cuál es la reivindicación principal en este caso? ¿Un trato diferenciado para León por su situación o la autonomía para León?

Son dos cosas distintas. Nosotros la pretensión evidentemente es la autonomía de la Región Leonesa, lo tenemos en los estatutos del partido y consideramos que el artículo 2 y el 143 de la Constitución nos lo permite, somos una provincia con identidad regional histórica y somos una región con identidad que hay que exigir. Claro, es verdad que ese tránsito, no depende solo de nosotros, es decir, estamos hablando de que ese tránsito es nuestra pretensión máxima. ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos derecho a ella y ahora mismo tenemos menos autonomía que la ciudad autónoma de Ceuta o Melilla. Ya quisiera yo tener para la provincia de León un régimen similar al de Ceuta y Melilla, aunque no, aunque aquellos no son provincia, no tienen Diputación ni son municipio.

Pero claro, es verdad que mientras llega eso, lo que hay que hacer en Madrid, es decir, oiga, hace 40 años, esa ley orgánica de la autonomía de Castilla y León es la que más ha arruinado un territorio, que es León. Eso sin duda hay que ponérselo claramente, ¿por qué? Porque de los 91 artículos del estatuto, solo está desarrollado Castilla, pero aquí somos dos regiones, no hay desarrollo de León, no hay ni un solo artículo de los 91 que se hable de la región leonesa, solamente se habla en el preámbulo de cómo era León, cómo se desgajo Castilla, Portugal y Galicia. A partir de ahí, tenemos la ruina, ¿y la ruina qué significa? La ruina significa la aglutinación, el centralismo institucional. Que sí, mucha cuna de parlamentarismo, mucha cuna de parlamentarismo, pero las Cortes autonómicas sí están en Valladolid. Ojo, están en Valladolid porque los políticos que han pasado por ahí no quisieron tocar nada de León, porque estuvieron en la vía de Tordesillas, pasaron al castillo de Fuensaldaña, y hombre, podríamos haber pedido no ir, vamos aquí antes que Valladolid, no, pero están en Valladolid.

La Junta de las diez consejerías está en Valladolid con sus viceconsejerías, secretarios generales, direcciones generales, hasta incluso parte del Tribunal Superior de Justicia, que tiene sede en Burgos, tiene parte contenciosa y social en Valladolid. Quiero decir, existe un centralismo abrumador, aberrante. La pretensión es que desde Madrid, desde la tribuna del Congreso, sepan que esa ley orgánica de 40 años y 4 meses de tránsito, aquí ha dejado 78.000 personas menos. Un vaciado industrial, un vaciado de todo, porque ha habido un declive absoluto. Y sin embargo, nadie ha intentado revertir la situación. Y eso es lo primero que hay que decir en el Congreso, con independencia de que la aspiración sea la número 18, lo que tienes que saber es que ahora mismo estás en un ordenamiento jurídico que es el Estatuto de Autonomía. Y ese ordenamiento jurídico es el que puede revertirse vía reforma. Nos vamos a Madrid a convencer de que las leyes, cuando no funcionan, hay que cambiarlas. Hay que modificarlas, derogarlas. Y por lo tanto, la primera idea es que desarrollemos el Estatuto de Autonomía referido a la región leonesa, que no hay nada. Sólo está en Castilla desarrollado. Entonces, siempre hablamos del matrimonio malavenido, donde León lo único que ha hecho es pagar la pensión alimenticia y los gastos del matrimonio. Y esa es la primera intención que yo les soltaría, con independencia de que diga, oye, mira, soy español, primero España, luego León, las políticas nacionales, lo que queráis, pero tenéis que ayudarme. Y hay que pedir auxilio. Porque no puede ser que ningún representante de los 68 que han pasado, no diga nada en Madrid de la situación ruinosa de la provincia de León y la región leonesa. Esa es la gran diferencia con respecto a un partido nacional que se va a encargar de levantar la mano y bajarla, pero no va a tener más capacidad. Yo sí, yo tengo esa capacidad, y además de acción. De acción en el grupo mixto, de actuación y demás.

¿Cuáles son las otras propuestas que al Congreso creéis que dentro del ámbito de las competencias del Estado debe de señalar UPL?

Es verdad que hay un déficit de infraestructuras, competencia del Estado, histórico en algunas cosas en la provincia. Tenemos que partir de que estamos efectivamente en las competencias del artículo 149 de la Constitución. Son las competencias exclusivas del Estado y el tema de infraestructuras aquí falla por todos los lados. UPL hecho un programa amplísimo de todos los temas de infraestructuras, pero claro, fíjate, solamente con conectar la vía rápida con Ponferrada sería un avance de la leche. O sea, tendríamos que sacar a Ponferrada del pozo en el que se encuentra. Porque efectivamente, si tú no eres capaz de llevar hasta Monforte una autovía, una vía rápida, y si no eres capaz de llevarla a alta velocidad, no hablamos de un 200 kilómetros, no sacas a Ponferrada del pozo. Imprescindible. La León-Valladolid consideramos que es imprescindible. Pero luego tienes aquí el desarrollo del polígono logístico de Torneros. Las viejas reivindicaciones de siempre.

Lo que han hecho es desplazar el noroeste de España, que somos nosotros, nos lo han desplazado todo hacia abajo en el tema del Corredor Atlántico, y entonces parece que vamos perdiendo todo lo que es el tema de infraestructuras. Hablamos de la segunda fase del Parador de San Marcos, hablamos del Teatro Emperador, hablamos de que el tren llegue a la estación en Feve en León. El otro día el PSOE vino a decir que se iba a hacer un estudio de viabilidad del tren de la la Ruta a la Plata, pero ¿cómo me hablas de un estudio de viabilidad? ¿Para que al final acabes diciendo que ese estudio es inviable porque no hay gente? ¿A quién engaña?. Eso es patético. O sea, que a mí me vengan hablando como una especie de novedad, que van a hacer un estudio de viabilidad de la Ruta a la Plata, para acabar diciendo que no es viable porque no hay gente, ya se ha marchado, ya no existe. Eso es reírse de la gente.

¿Es la única solución para León tener una autonomía propia?

Bueno, a la vista del recorrido que llevamos, yo creo que es imprescindible. Yo creo que tenemos que salir corriendo. Porque, insisto, no hay una ley orgánica más ruinosa que esta que tenemos ahora mismo. Cuando solo hay un polo de toma de decisión, que es Valladolid, y evidentemente todo tiene que pasar por las autorizaciones, los permisos, las licencias, cuando toda la burocracia administrativa tiene que pasar por allí, lo que llega a Valladolid se va a quedar en Valladolid.

Entonces, el principal reproche a PP y PSOE, ¿Cuál es? ¿Qué no han defendido a León lo suficiente?

Efectivamente, es que no lo han defendido, no lo suficiente, no, es que no lo han defendido nada. Es decir, ni PP, ni Vox, ni PSOE, lo han defendido, porque no han sido capaces de transmitir a sus líderes, a sus jefes de filas, al hemiciclo, no han sido capaces de transmitir lo que ha supuesto el tránsito de 40 años en Castilla y León.

La autonomía para la Región Leonesa ni está cerrada por la Constitución, ni está cerrada por la sentencia del Tribunal Constitucional del 84, y además a mí me extraña muchas veces cuando hablan de cordones sanitarios, ¿no? Los cordones sanitarios son los que están poniendo los partidos nacionales a ese derecho de desarrollo de León y Región Leonesa. Eso sí es el auténtico cordón sanitario respecto de la UPL, que es una autonomía, pero cuando se ponen un poco más nerviosos, fíjate, cuando se ponen un poco más nerviosos es cuando les digo que el hecho de diferencial de León le pienso llevar a Europa, porque Europa tiene que saber que este Estado español no respeta la Constitución respecto de un territorio que desea convertirse, que históricamente le corresponde, en autonomía.

Si quitas todos los chiringuitos que funcionan alrededor de la autonomía de Castilla y León, si quitas todos los chiringuitos creados evidentemente por quien lleva 40 años gobernando, esto es una autonomía que tenía que costar la mitad menos de lo que ahora, pero por lo menos el dinero que llegase iría como a una uniprovincial. Como provincia de León era la renta per cápita mayor de las 9 y era la más poblada de las 9 antes de la autonomía. Y Oiga, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Me sacas y me dejas como provincia, por lo menos la legislación no la tendríamos, pero sería la misma historia que Ceuta y Melilla. Tendríamos la capacidad de ejecución y desarrollo normativo, y de gestión e inspección, pero aunque la legislación sea del Estado, evidentemente, pero ya tendrías esa capacidad reglamentaria. Todo eso son las perspectivas que hay que transmitir y que estos, o no lo saben, o no pueden, o no quieren transmitirlo. Entonces a mí cuando me hablan de que somos trasnochados, los que a mí me parece que sois bastante cobardes, una cobardía política bastante importante en el sentido de no transmitir, estamos a gusto en el sillón y eso igual es un poco revolucionario en ese sentido.

¿Crees que la política de pactos, después de las municipales de UPL o de no pactos, puede afectar el resultado electoral del 23J?

Yo creo que no, no debería afectar al tema porque bueno, en León hoy se ha dejado gobernar a la lista más votada. No nos daban lo que queríamos, que era la alcaldía, y evidentemente, pues bueno, nos hemos votado a nosotros mismos. Entonces, no creo que tenga por qué perjudicar. Hubiese perjudicado más si nos hubiésemos echado en brazos de alguno. Qué igual lo hacéis después de las elecciones, se puede preguntar alguno. Bueno, después de las elecciones ya veremos. Y la Diputación, pues bueno, ya veremos cuando venga, pero si vamos a aspirar a más cotas, vamos a aspirar a coger la presidencia o alguna vicepresidencia y áreas que son las que nos corresponden. Pero vamos, yo creo que no nos debe de perjudicar, no nos tiene por qué perjudicar y tampoco vemos que el que votó a nivel autonómico no hay razón para que no nos vote a nivel nacional, que yo creo que es donde más se nota de cara a lo que es el Estado español.