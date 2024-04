Cándida Cadenas Campo: una pionera de la Educación Física en España

Cándida Cadenas Campo fue una mujer que con valentía y audacia, dando a su vida un rumbo transgresor, pero sobre todo, fue una innovadora, una absoluta pionera en una disciplina a la que nadie se dedicaba, y de la que por supuesto las mujeres no podían formar parte: la Educación Física por y para las mujeres con el cuidado de su salud.

Nació en Villaquejida, pueblo del sur de León, en 1895. Después de cursar sus estudios de Magisterio, ocupó plaza como Inspectora de Primera Enseñanza en Zamora (equivalente a lo que hoy sería profesora de Primaria), al acabar sus estudios en la Escuela de Magisterio en 1920. Después, ya mayor, cursó y finalizó la carrera de Medicina en Salamanca.

Formación en Norteamérica

Como todas estas rompedoras mujeres de la época, estudia en la Residencia de Señoritas. Pero su interés nunca fue la enseñanza general, sino la del deporte, por lo que, solicita una beca a la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), que se la otorga para estudiar en Norteamérica lo que a ella le gustaba: la organización y funcionamiento del deporte escolar en las escuelas y colegios. Viaje y estancia que sufraga gracias a una beca concedida por la Universidad Saint Catherine de Minnesota. Estudia en esta u otras universidades americanas desde el año 1922 al año 1924.

Vuelta a España: apertura de un gimnasio gratuito en Zamora

En 1926, le fue denegada su petición de título de Educación Física en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo por entender el tribunal que era “elemento de distorsión la presencia de una mujer en la escuela”.

Como respuesta a esta negativa, en 1927 Cándida decidió abrir un gimnasio en Zamora, ante la ausencia de la Educación Física en los programas educativos femeninos, comenzó a trabajar para crear en Zamora un grupo de niñas pertenecientes a todas las clases sociales, para que recibiesen cursos de forma gratuita.

A doña Cándida, que no a otras como hemos visto (véase a doña Nieves González Barrio) le conceden por esta labor la Cruz de Alfonso XIII el día 4 de febrero del 1927. El mes de marzo, fue nombrada para formar parte de la Comisión mes después, fue nombrada para la Comisión encargada de la preparación de una Organización Nacional capaz de desenvolver la preparación ciudadana en ámbitos como la Gimnasia, la Educación Física, el Escultismo o el Tiro.

Su valía como profesora en esta disciplina le permitió poder seguir especializándose en la materia y en 1932 consiguió aprobar el curso de profesora de educación física realizado en la Facultad de Medicina de Madrid. Tras ese logro, continuó formándose en el extranjero acudiendo a cursos en Suiza, Inglaterra y Finlandia.

La investigadora Beatriz González Prieto, que ha escrito varios artículos muy interesantes ('Mujeres Adelantadas a su tiempo, las leonesas en la Residencia de Señoritas') dice, con mucho acierto a mi modo de ver, al estudiar al figura de Cándida Cadenas Campo que se podría hacer extensiva a las anteriores sobre las que he escrito y también sobre las que escribiré posteriormente:

“Una vez más vemos ese denominador común en todas las mujeres pioneras de no olvidarse de sus vecinos o de otras mujeres, en este caso niñas, para transmitirles sus conocimientos o ayuda”.

Contraste de vida con su adscripción política a la Sección Femenina a partir de 1934.

En 1928 propuso la creación de una Escuela Central de Gimnasia para la formación del profesorado femenino. En 1934 ingresará en la Sección Femenina de Falange, donde continuará impulsando la educación física de la mujer, desde los cargos que desempeñó como Delegada nacional de organizaciones juveniles (1938) y Regidora de Cultura Física (1939). En la Inspección, después de su breve destino en Madrid como inspectora “en funciones” de Educación Física, obtendrá destino definitivo en Salamanca, donde permanece hasta 1945, trasladándose después a Las Palmas de Gran canaria, y en 1961, a Santander, donde se jubiló. En la Universidad de Salamanca cursó la carrera de Medicina, obteniendo el título correspondiente, según consta en el Escalón de inspectores cerrado el 1 de enero de 1959.

Sin lugar a dudas, Cándida Cadenas se dedicó a partir de 1934 a la Falange y desde esa formación política, a su vocación personal que era el fomento del deporte y la Educación Física en las mujeres, siendo considerada la pionera e introductora de la gimnasia femenina en España. Es extraño, puesto que en el ideario de la Sección Femenina, no estaba la independencia de la mujer, pero parece que Cándida y otras mujeres, utilizaron esta formación política de Falange, para desarrollar su iniciativa personal, que en este caso, nada tenía que ver con los principios de la Sección Femenina, si bien, se ha de reconocer que sí daba prioridad al deporte femenino, o al desarrollo personal de la mujer a través del deporte; sólo este supuesto, dada su trayectoria personal hasta ese momento, pues ni se casó ni fue ama de casa ni su vida era dedicarse al matrimonio, me hace pensar que la razón por la que fue una de las fundadoras de la Sección Femenina en 1934 en Salamanca era el apoyo a su idea de enseñar y ejercitar a las mujeres en el deporte como camino a su crecimiento personal, y quizás también, que el Gobierno en aquél momento, no había apoyado sus ideas ni sus iniciativas.

Esta idea parece acreditarse con lo que dice la investigadora Beatriz García Prieto: “Es llamativa esta situación”. E insiste en que “su progresismo contrasta con este puesto” en el que, según explica, “pues era la Regidora Central de Educación Física”.

«Lo que hace Cándida es una forma de hacer lo que le gusta y enseñar a los demás, dentro de las estructuras del régimen instaurado en España», asegura la investigadora, quien considera que dentro de su figura «hay una vía transgresora, pero sobre todo innovadora».

De hecho, se matricula en la Facultad de Medicina de Salamanca y finaliza la carrera, poniendo sus conocimientos médicos al servicio del deporte.

Creo que no se puede ni se debe juzgar por su adscripción política, con los parámetros actuales a doña Cándida, porque seguramente utilizó a la Sección Femenina para la lucha de Igualdad de la mujer en el deporte y su relación innegable con la salud.