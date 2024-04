“Por vuestros antepasados hay cadáveres en las cunetas”: vandalizan en León el homenaje a los fusilados por el franquismo

Hace un año y pocos días que fue instalado, camino del medio siglo de Democracia en España y después de más de 80 del golpe de estado fascista que le puso fin durante la II República en 1936, un monolito de homenaje a los cientos de personas que fueron fusiladas en León por el franquismo en represión por haber permanecido del lado de la legalidad democrática, entre ellos la práctica totalidad de los mandatarios institucionales leoneses de entonces.

El Foro por la Memoria de León había preparado para este sábado 13 de abril, víspera de la conmemoración del inicio de la II República tras huir de España el rey Alfonso XIII, un acto de homenaje y recuerdo a todos los fusilados y las fusiladas en el antiguo campo de tiro de Puente Castro, a las afueras de la ciudad, lugar de las ejecuciones casi diarias. Y al acudir al monolito descubrieron que ha sido recientemente vandalizado.

En el reverso de la gran piedra que se menciona “en homenaje a quienes pagaron con su vida su compromiso con la justicia social y la defensa de la legalidad, la libertad y la democracia”, deseando “que vuestro nombre no se borre de nuestros corazones”, alguna persona ha pintado otra inscripción en la que culpa de aquella brutal represión del régimen golpista liderado, entre otros, por el dictador Francisco Franco, a “vuestro antepasados”.

El mensaje, literal

En concreto, la frase, con todas sus faltas de ortografía, reza literalmente así: “Culpables son los que provocaron lla guerra, incendiaron, vuestros antepasados incendiaron, ocuparon iglesias edificios publicos, asesinaron religiosos por no pensar como vosotros ocupacion de fincas, vosotros dictadores y fascistas por imposicion provocadores... Orden justicia paz y trabajo, por vuestros antepasados hay cada veres en las cunetas”.

El Foro por la Memoria ha denunciado públicamente esta agresión a la memoria histórica y al más básico respecto a las víctimas, que hasta que se erigió el monolito, en abril del pasado año 2023, no fueron reivindicados de manera completa y en el mismo lugar donde cada madrugada un pelotón militar mataba por decenas a personas acusadas por el nuevo régimen fascista entre otras cosas de “traición” o “rebelión”. Así les ocurrió, entre otros muchísimos, a la mayoría de las personas que eran autoridades locales en el momento del estallido del golpe de estado militar.

El colectivo ha asegurado que, aún con más motivos y razones, mantendrá el acto que permitirá escuchar la “voz de quienes dieron su vida por la democracia de la cual somos herederos y por un mundo más justo y mejor frente al fascismo, que hoy resurge en nuestra Comunidad Autónoma de la mano de la ultraderecha, heredera de aquel franquismo que nunca ha condenado y de quien se siente sucesor, como así lo ha manifestado reiteradamente”.

“Frente a la desmemoria, frente a leyes de desmemoria, frente a memoricidios propiciados por ideologías ultraconservadoras y ultratrasnochadas, frente a la vandalización de la memoria y la dignidad, el Foro por la Memoria reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, derechos reconocidos y consagrados por los tratados y acuerdos internacionales que no pueden ser olvidados por quienes propician el olvido de 'su pasado'. No puede haber un futuro con un pasado basado en la impunidad”, reclaman los impulsores de los actos y del monolito.

Se mantiene el doble homenaje previsto

A pesar de todo, el homenaje se celebrará este sábado 13 de abril y será doble, como estaba previsto: A las 11.00 horas, en el acto en el Campo de Tiro, intervendrán la abogada leonesa Herminia Suárez, activista feminista de la Asociación Feminista Flora Tristán y de ADAVAS, y Víctor Bejega, profesor de Historia y especialista en memoria histórica democrática, así como Pedro Gómez, que interpretará con dulzaina himnos republicanos.

Posteriormente, a las 12.00 horas, se iniciará el tradicional acto de conmemoración en el cementerio de León, en la llamada Capilla Laica, “el espacio dedicado a la memoria de quienes deberían ser protagonistas de la historia que estudian nuestros jóvenes, pues fueron quienes se enfrentaron al fascismo que dio un golpe de estado e impuso una dictadura”. Además de nuevo de Bejega y Suárez, intervendrán la narradora, escritora y poetisa Sol Gómez Arteaga; la actriz y concejala de Izquierda Unida en La Robla Inés Diago; Mar Ferreras, activista y portadora de memoria; la Coordinadora de IU León, Carmen Franganillo; Javier de la Calle como representante del PCE de León; Victoria Rodríguez como representante del Ateneo Varillas de León; y Sergio Lorenzana como representante del PCTE. Nuevamente la música la pondrá Pedro Gómez.

Durante el acto el PCE de León repartirá claveles rojos a los asistentes, “como símbolo de los ausentes que se quiere tener presentes en nuestra memoria, pero también como símbolo de su lucha y dignidad y como futuro de esperanza en la construcción de una República por la que dieron su vida”.