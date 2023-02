León registra un récord de frío en España este martes con 25,6 grados bajo cero en un punto de Picos de Europa

Ha vuelto a ocurrir: Vega de Liordes, en el Parque Nacional de Picos de Europa en su vertiente de la provincia de León, ha pulverizado hoy todos los récords del frío de la jornada con un registro que da escalofríos con tan sólo pensarlo: 25,6 grados bajo cero. Ocurría a las 10.20 horas de esta mañana de martes.

La temperatura ha sido debidamente registrada y validada en la estación meteorológica allí instalada hace cinco años, en 2018, para conseguir certificar que de manera recurrente año tras año se convierte en un auténtico polo del frío en León, en España y casi del sur de Europa.

Se trata de un proyecto que en su día fue posible hacer realidad gracias al Proyecto Jous y a otros aficionados a la meteorología, que desde entonces consiguen mantenerla operativa ofreciendo datos en tiempo real a través de la red ACAMET y también Noromet. En este enlace se puede seguir los datos de la estación en tiempo real.

La gélida estación leonesa cumple varios criterios que explican que se registren fenómenos de frío tan intenso, hasta el punto de que la máxima de las últimas 24 horas ha sido de apenas 16,7 grados negativos. Y una de esas características que la altitud en la que se sitúa, a 1.872 metros sobre el nivel del mar. La ubicación de la estación meteorológica de Vega de Liordes es en la cara sur del Macizo Central de Picos de Europa y se trata de las depresiones cerrada de fondo plano, conocidas como poldjés, más relevantes que existen en la Península Ibérica.

Con estas condiciones, a lo largo de los inviernos es normal que se produzca un fenómeno conocido como 'CAP' (del inglés Cold Air Pool, Piscina de Aire Frío), en jornadas en las que haya presencia reciente de nieve y se produzca alta estabilidad atmosférica, algo que protagoniza los días y las noches de las últimas jornadas en la provincia leonesa. Así, el resultado es una inmensa inversión térmica que hace que el aire cercano al suelo se desplome en cuanto a temperatura.

El récord oficialmente registrado en la zona se produjo en enero de 2021, llegándose a registrar -35,8 grados, récord que sin embargo la Agencia Española de Meteorología (Aemet) no valida al no tratarse de una estación no incluida dentro de su lista de mediciones propias oficiales, a pesar de considerar estos registros como “fiables”.

Pueblos leoneses 'congelados'

Pero el registro de Vega de Liordes no ha sido el único congelado esta noche. Noromet ha documentado prácticamente 20 grados bajo cero (-19,7) en la estación de Prado Beneiro en la comarca leonesa de Babia, donde la red Noromet también montó una estación buscando récords de frío. A partir de ahí, la noche ha demostrado ser de récord en el resto de la montaña leonesa, ya que otras cuatro ubicaciones que se encuentran directamente en poblaciones han bajado de 10 grados: se trata de los 13,7 grados negativos en Cubillas de Arbas; -13,3 en Lugueros; -11,3 grados en Villamanín; y -11,2 en Burón, todos ellos puntos del norte montañoso de la provincia leonesa.