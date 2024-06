Usuarios de las piscinas climatizadas del Toralín en Ponferrada reúnen 4.000 firmas para acelerar su reapertura

Usuarios de las piscinas climatizadas de Ponferrada han lanzado un comunicado para quejarse por el cierre dilatado de una de las dos instalaciones de este tipo con las que cuenta la ciudad.

Se cumple un año desde que la corporación de Marco Morala (PP) decidiera dejar sin efecto la temporada, por problemas graves estructurales en las dependencias del Toralín, que amenazaban con colapsar por las filtraciones en los vasos.

Desde entonces, las personas que usaban esas piscinas se han reubicado en las de la parte alta de la ciudad, con lo que los usuarios consideran que se está sobrecargando esas instalaciones, al punto de que “su uso es demasiado limitado”.

Hay horas en las que, de ocho calles, solo se puede usar una y quedan sin poder utilizarlas algunas agrupaciones como Asprona o Parkinson, que lo hacían.

Aunque entienden que deben realizarse obras, aseguran que no saben por qué no se han realizado ya, puesto que aseguran que no se ha movido nada al respecto. Por eso han decidido recoger firmas y presentarlas en el Ayuntamiento urgiendo que se comiencen esas obras.

El total de firmas recogidas asciende a 3.971. “Entendemos que una ciudad como Ponferrada necesita que ambas instalaciones estén abiertas y funcionen al cien por cien”, dicen.

Hace un año, el PP quiso lanzar una crítica a los anteriores gobernantes del PSOE por mantener abiertas unas piscinas en una situación peligrosa. Procedieron a su cierre y a realizar un estudio para su mejora.

El primero estaba cuantificado en 560.000 euros, pero la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) hizo otro que alcanza los 2,5 millones. La concejala de Presidencia, Lidia Coca ha asegurado a este medio que están a la espera de que el Somacyl mueva ficha para comenzar a mover las obras. Mientras tanto, pide paciencia a los usuarios.