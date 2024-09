La violinista Leticia Moreno y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León cierran a lo grande el Festival de Música Española

El Auditorio Ciudad de León se viste de gala este martes 1 de octubre a las ocho de la tarde para acoger un concierto de lujo que pondrá el broche de oro a la trigésimo séptima edición del Festival de Música Española de León.

La violinista aclamada internacionalmente Leticia Moreno sustituye al guitarrista Pepe Romero como solista, debido a una emergencia médica en su familia que le ha impedido actuar en la gira de conciertos junto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) en Valladolid, León y Alemania. Leticia Moreno interpretará la célebre y virtuosa Fantasía sobre la ópera “Carmen” para violín y orquesta de Pablo Sarasate.

El resto del programa permanecerá inalterable e incluye el estreno de Nocturno y danza para orquesta del recientemente fallecido Lorenzo Palomo, las dos suites de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, pilar fundamental de la literatura musical de nuestro país, y Kauyumari, cuyo título en lenguaje huichol significa “ciervo azul”, obra de la mexicana Gabriela Ortiz.

Las localidades para el concierto, al precio de 12 euros y con descuento del 50% para estudiantes, pueden adquirirse en la web del Auditorio de León, pinchando aquí, y dos horas antes del concierto en la propia taquilla del Auditorio de León.

Leticia Moreno, violín solista

Violinista versátil y apasionada, Leticia Moreno ha trabajado con reconocidos directores de orquesta entre los que se encuentran Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Yuri Temirkanov, Krzysztof Penderecki, Josep Pons, Juanjo Mena, Gustavo Gimeno y Andrey Boreyko, entre otros, junto a orquestas como las sinfónicas de Viena, Nacional de Washington, Nacional de Colombia, Oporto y Simón Bolívar de Venezuela, las filarmónicas de San Petersburgo, Luxemburgo y George Enescu de Bucarest, la Orquesta de Cámara Mahler, la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, la Academy of St. Martin in the Fields o la del Teatro Mariinski, así como con las principales orquestas españolas.

Recientemente, ha estrenado el nuevo Concierto para violín, “Aurora”, de Jimmy López, con la Orquesta Sinfónica de Houston y Andrés Orozco-Estrada. Entre sus compromisos recientes, destacan su debut con la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo y Josep Pons, con la Filarmónica de Helsinki y Peter Eötvös, con la Sinfónica de la NHK y Paavo Järvi en Tokio y con la Orquesta Filarmónica del Norte de la República Checa en el marco del Festival de Český Krumlov.

Thierry Fischer, director

El director suizo Thierry Fischer es director titular de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León desde la temporada 2022-23, así como de la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo desde enero de 2020. Ha concluido sus catorce años como director titular de la Orquesta Sinfónica de Utah con la grabación de Des canyons aux étoiles de Messiaen, publicada por Hyperion en 2013 y nominada a los Gramophone Awards. En 2012 recibió el premio ICMA por su grabación de Der Sturm de Frank Martin con la Orquesta Filarmónica y Coro de la Radio de los Países Bajos. Como director invitado ha dirigido las orquestas de Cleveland, Boston, Atlanta y Cincinnati, las filarmónicas de Londres y Oslo, la Royal Philharmonic, el Ensemble Intercontemporain, la Orchestra of the Age of Enlightenment, la Orquesta de Cámara Sueca y la del Maggio Musicale Fiorentino, entre otras.

Programa

Lorenzo Palomo, fallecido este mismo año, ha sido uno de los compositores españoles de mayor proyección internacional. Su música ha sido interpretada en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y la mayoría de sus obras están grabadas en la discográfica NAXOS. En 1996 ya había escrito sus Nocturnos de Andalucía para guitarra y orquesta. “La Córdoba vivida por el compositor en su niñez, la Andalucía soñada siempre, con ecos poéticos y musicales del flamenco, constituyen la motivación permanente de esta obra tan original, tan sentida y tan colorista” comentaba el periodista José Luis García del Busto en su estreno. De aquella obra, surge este Nocturno y Danza para orquesta que se estrena en este concierto y que sirve de homenaje póstumo al compositor.

La Fantasía sobre Carmen de Pablo Sarasate es una adaptación de la ópera homónima de Bizet. Concretamente de cinco de sus números: la Aragonesa, la Habanera, la canción Tra la ... Coupe-moi, brûle-moi, la famosa Seguidilla, y la Danza de gitanos. Sarasate escribe la obra en 1883 y utiliza la forma musical de la fantasía que tiene como característica fundamental la búsqueda de un carácter improvisatorio y expre­sivo.

El programa incluye Kauyumari, de la mexicana Gabriela Ortiz, obra que habla del poder de la música de concedernos acceso a lo intangible, curando nuestras heridas y vinculándonos a lo que sólo puede expresarse a través del sonido.

Concluye el concierto con las dos suites del célebre ballet El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, estrenado en 1919 en Londres por un equipo que solo Diaghilev, fundador de la prestigiosa compañía de los Ballets Rusos, podía congregar: coreografía de Massine, decorados, vestuario y telón de boca de Picasso, dirección musical de Ansermet y el dúo Karsavina-Massine como la pareja de molineros. El éxito fue indescriptible. En 1921 Falla aglutinó en dos suites de concierto los contenidos esenciales de la amplia partitura coreográfica.