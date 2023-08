Recital de piano del joven madrileño Carlos Marín este lunes en la sala de la Fundación Eutherpe de León

La Fundación Eutherpe de León celebrará con motivo del puente festivo de agosto dos conciertos extraordinarios, fuera de la habitual programación que normalmente se desarrolla fuera del verano. En concreto, este lunes 14 de agosto, en la sede de la Sala Eutherpe en el centro de León, acogerán un recital del joven pianista pianista Carlos Marín, de Madrid.

La cita será a las 19.30 horas con la habitual entrada de 5 euros que además supone un donativo para ayudar a sufragar los gastos de organización y manutención de los participantes.

Carlos Marín Rayo nació en Madrid y realizó sus estudios en el Conservatorium van Amsterdam bajo la tutela de Frank van de Laar (y Olga Pashchenko en teclados históricos). Anteriormente sus principales maestros habían sido Mariana Gurkova, Nino Kereselidze, Graham Jackson y Joaquín Soriano, cuyos consejos sonde un valor incalculable para su formación.

El éxito entre crítica y público le ha llevado a realizar numerosas actuaciones por Europa, entre las que destacan dos actuaciones en el Belgais Center for the Arts interpretando Schubert a cuatro manos junto a la legendaria artista Maria João Pires. Además se ha presentado en otros importantes escenarios de Portugal(Teatro Sao Carlos, Centro Cultural de Belem), Países Bajos (Concertgebouw y Muziekgebouw en Ámsterdam, De Doelen en Rotterdam), Reino Unido, Alemania, Serbia, Suiza, Austria, Bélgica, Italia, Australia, etc.

En España, ha actuado en el Auditorio Nacional, Teatro Real, Teatros del Canal, Fundación Juan March, espacio Centro en Cibeles (organizado por la Fundación Piu Mosso) en Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, Auditorio Manuel de Falla en Granada, Auditorio Ciudad de León, Fundación Botín en Santander, etc.

Como solista con orquesta, ha interpretado conciertos de Rachmaninov, Tchaikovsky, Liszt, Beethoven, Mozart, Saint-Saens, Shostakovich y Stravinsky, entre otros, junto a formaciones como la PHION Orkest, Orchestra Sinfonica Città di Grosetto, Orquesta Ciudad de Almería, Camerata Eutherpe, Concerto Moderno y otras; bajo la dirección de maestros como Antony Hermus, Michael Thomas, Cesar Viana o Jean-Bernard Pommier.

A los 11 años obtuvo el primer premio en el concurso Hazen-Arturo Soria y desde entonces los primeros premios en Ciudad de Linares “Marisa Montiel” (2018), “Ciudad de Albacete” de Juventudes Musicales (2016) y en el “Euterpe International Piano Competition” en Corato, Italia (2016), entre otros; además del 2º premio y “Premio del público” en el prestigioso Young Pianist Foundation Competition en Amsterdam (2019), el 2º en el Concurso Nacional de Juventudes Musicales de España (2021) y el 3º premio en el Concurso Internacional Villa Rospigliosi(2023).

Ha sido apoyado por instituciones como la Comunidad de Madrid, la Fundación Eutherpe y la Fundación la Caixa. Posee un piano Bechstein donado por la familia del compositor neerlandés Hans Kox tras su fallecimiento, como agradecimiento por la divulgación de la música del compositor.

PROGRAMA

1ª PARTE

Antonio Soler - Sonata en re bemol mayor

Johann Sebastian Bach - Preludio y fuga en fa menor BWV857

Antonio Soler - Sonata en fa sostenido menor

Enric Granados - Quejas, o la maja y el ruiseñor

Isaac Albéniz - Mallorca, Preludio, Tango, Serenata, Malagueña

‍2ª PARTE

Robert Schumann (1810-1856) Humoresque Op. 20‍

-Einfach

-Hastig

-Einfachund zart

-Inning

-Sehrlebhaft

-Miteinigem Pomp

- Zum Beschluss