El Purple Weekend completa su cartel con Temples y The Kundalini Genie

Ya está completo el cartel de grupos del Purple Weekend 2023, con la presencia de diez formaciones con las cabezas de cartel de los Kula Shaker (viernes 8 de diciembre) y Temples (sábado 10). “dos bandas que no necesitan presentación y cuyos directos se han convertido en lugares de peregrinación para los amantes de todos esos sonidos herederos de la psicodelia de los 60 o el Dream Pop”, según la organización.

Tras el primer anuncio de los Kula Shaker hace poco más de dos semanas, la información de otros grupos intermedios –los británicos The Shadracks, los escoceses Logan's Close (Escocia) y el quinteto angloespañol The Liquorice Experiment–,y los DJ de los allnighters, toca conocer los últimos grupos para el Purple Weekend Estrella Galicia.

“Temples es una de las formaciones más en forma del momento y una de las que más ganas teníamos de traer a nuestro festival, y los irreverentes e inimitables The Kundalini Genie”, apuntan desde Centro León Gótico que se encarga de coordinar el Festival Mod por excelencia, patrocinado por la cervecera gallega, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León.

Así, el viernes 8 de diciembre tocarán The Shadracks, The Kundalini Genie, The Liquorice Experiment, Calizo y como cabezas de cartel los Kula Shaker.

El sábado 9 de diciembre será el turno de Logan's Close, Tiburona, Germán Salto, Reme y Temples como fin de fiesta en los escenarios.

A este jugoso programa de bandas que acercará a León la mejor música se suma ese ambiente tan especial que rebosa la ciudad durante los días de festival. Parkas, lambrettas y peinados imposibles llenan calles y bares generando un colorido bullicio, una contagiosa ola de buen rollo que ha convertido al Purple Weekend Estrella Galicia en el mejor festival urbano de invierno que se puede disfrutar en Europa.

La 34.ª edición del Purple Weekend Estrella Galicia es una nueva y esperada cita “con la cultura más pop” que contará también, según el Gabinete de Comunicación del Festival “con un plantillón de DJ que nos pondrán a bailar como locos en los alldayers y allnighters: Keb Darge, Bastian Toger, Jeff Higgins, Rhys Webb, Melanie Xulu y Mr Klin”.

Se puede conseguir el abono del Purple Weekend Estrella Galicia 2023 a un precio de 65 euros por internet (en Marca Entradas y también en Ticketmaster); y ya están también a la venta las entradas por días (8 y 9 de diciembre) a un precio de 30 euros.