Los Kula Shaker, primer cabeza de cartel confirmado para el Purple Weekend de 2023

El Purple Weekend Estrella Galicia regresa a la capital leonesa los días 8, 9 y 10 de diciembre y al fin ha dado señales de vida anunciando a poco menos de mes y medio el primer grupo importante que va a actuar en él. En este caso serán los británicos Kula Shaker los que encabezarán el cartel.

El festival mod por excelencia de España y el sur de Europa llena todos los años las calles leonesas con la mejor música y la efervescencia de un ambiente ya legendario. Una nueva cita, la de este 2023, “con la cultura más pop que contará con un exquisito y nutrido cartel de bandas y de DJs para los alldayers y allnighters; además de las tradicionales Scooter Run, el desfile de moda sixtie o las exposiciones y conferencias que nos transportarán a la Era Pop”.

También han anunciado el coste del abono: de tan sólo 55 euros. “Una oferta de lanzamiento muy limitada, una oportunidad única para disfrutar de todo lo que ofrece este maravilloso festival”, cuentan desde su página de Facebook donde indican dónde se pueden comprar en internet.

“Para empezar a saborear lo que disfrutaremos en León el próximo mes de diciembre os anunciamos un cabeza de cartel de lujo: los míticos Kula Shaker. Cualquiera que les haya visto en vivo podría decir que, más que conciertos, los directos de Kula Shaker son un genuino acontecimiento donde el flujo bilateral de energía positiva se siente tan poderoso como para hacer levitar al mismísimo Royal Albert Hall”, explican en este anuncio.

Desde Grateful When You’re Dead/Jerry Was There, su single debut en 1996 y tres años después de su nacimiento en West London, Kula Shaker ya empezó a entrar rápidamente en los primeros puestos de las listas británicas. “Después llegarían K, un imperial álbum debut que fue seguido por Peasants Pigs & Astronauts en 1998, con otros 3 temas entre el top 20. Ese mismo año se separaban hasta su vuelta en 2007. Desde entonces han presentado Pilgrim’s Progress en 2010, K 2.0 en 2016 y 1st Congregational Church Of Eternal Love And Free Hugs en 2022”, apuntan desde el Purple. Como se puede ver en el vídeo de arriba son los creadores del exitazo Hush.