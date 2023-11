El Purple Weekend de León 2023 confirma sus primeros DJs

A falta de poco más de un mes de que comience el Festival Mod por excelencia de España (8, 9 y 10 de diciembre en el Palacio de Exposiciones de León y escenarios externos) el Purple Weekend Estrella Galicia ya está dando a conocer parte de su cartel, en este caso los primeros DJ de los allnighters.

Organizado por Centro León Gótico y con el patrocinio de Estrella Galicia, Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, el festival ya ha anunciado sus primeros cuatro cabezas de cartel para los conciertos de la trigésimo cuarta edición (34.ª), que encabezarán los Kula Shaker.

Los alldayers y allnighters son tan inherentes al Purple Weekend como las parkas o las lambrettas que se dejarán ver por León a primeros del mes que viene. “En esta edición se contará con una impresionante alineación de DJ, nombres muy conocidos en los circuitos musicales de toda Europa que nos pondrán a bailar como locos en todos esos alldayers y allnighters que se celebrarán en distintos puntos de la ciudad”, afirma la organización. Los primeros que se conocen son cuatro de gran nivel.

Keb Darge: una auténtica estrella de los platos y salas de baile, un viejo conocido de nuestro festival y una figura respetada en todo el mundo, el gran Keb Darge. Este DJ escocés comenzó su carrera como bailarín, y con sus primeros ahorros no paró de comprar discos de Northen Soul en Inglaterra y en sus viajes a EEUU. Poco después empezaría a pinchar en los alrededores del Wigan Casino, donde ya conoció el éxito. A principios de los ochenta fue elegido como el mejor DJ de Northen Soul del mundo. Muchos de los clásicos que hemos escuchado fueron descubierto por él. En los noventa inventó la escena Deep Funk, que pronto se convertiría en un fenómeno mundial. Una vez más, abrió el camino descubriendo singles que nadie había oído jamás. En 1994 comenzó a pinchar esa música todos los viernes por la noche en el Madame jo jo's en el Soho londinense, transformando ese lugar en uno de los más populares de la capital. A principios del año 2000 inauguraría su propio club, Lost and Found.

Darge ha viajado por todo el mundo como DJ durante treinta años, pinchando en clubes de Shanghai, Tokio, Osaka, Sapporo, Kobe, Beirut, Dubai, Río de Janeiro, Sao Paulo y toda Europa. Ha recopilado 29 álbumes de los años cincuenta, sesenta y setenta. La mayoría con el sello BBE Records, pero también con el sello americano Kay Dee junto con Kenny Dope, con el japonés Beams records y con Do Right en Canadá. En los últimos años Keb Darge ha estado acumulando una ingente colección de Rare Sixtie, Garage Punk and Wild Surf Instrumentals. Poder disfrutar de su talento en el Purple Weekend Estrella Galicia 2023 será un auténtico lujazo.

Jeff Higgins: aunque originario de Cork, en Irlanda, Jeff Higgins se ha establecido como DJ en Londres. Diariamente trabaja con alguno de los mejores músicos del momento en BBE Music. Como DJ le gusta juntar sonidos llegados de todo el planeta, del pasado y del presente. Una música que mezcla con arte en su show semanal de radio, Balamii. Recientemente ha pinchado con Louie Vega o Lakuti, Kai Alcé y muchos más. Sin duda la suya será una de esas sesiones imperdibles del PW23.

Melanie Xulu: fundadora y editora de la psychedelic music & arts magazine MOOF, Melanie también presenta un show regularmente en London's Soho Radio. Inspirada por publicaciones contraculturales y empapadas de ácido de los años 60 y 70 como Oz y Gandalf’s Garden, la meta de MOOF es mantener la prensa underground tan viva y rara como entonces. Para el Purple Weekend Estrella Galicia ha preparado una amplia selección de sonidos psicodélicos que guarda en su ecléctico cofre de curiosidades vinílicas.

Bastian Toger, Face B: También conocido como Face B, Bastian es uno de los anfitriones de los Shake Appeal allnighters en Colonia, una serie de eventos dedicados a la escena urderground de los años 60. Además ha estado pinchando en multitud de festivales alrededor de Europa: el Garageville Weekend en Hamburgo, Le Beat Bespoké en Londres, el Ye-Yé de Gijón, el Two Men From L.I.N.Z. Weekender en el Rin o el Mess My Mind en El Havre. Musicalmente se mueve entre los primitivos sonidos garage de los 60 y algunas excursiones a la psicodelia más salvaje. Esta es una pequeña muestra de lo que estará pinchando en el próximo Purple Weekend Estrella Galicia:

En los próximos días el Festival Purple Weekend presentará el cartel completo de bandas y el resto de pinchadiscos. Se puede comprar el abono (64 euros, incluidos gastos de gestión) en Marca Entradas y también en Ticketmaster.