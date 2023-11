El Purple Weekend de 2023 confirma tres bandas más en su cartel de conciertos

El Purple Weekend Estrella Galicia sigue creciendo cada año sin olvidar su esencia. A los sonidos Mods y la evocación de la cultura pop nacida en los años 60 se suman ahora todo tipo de influencias musicales que amplían y enriquecen su siempre celebrado cartel de bandas, desde el power pop o el garage más guitarrero hasta el mejor R&B o los sonidos beat o acid jazz más delicados.

Después de haber presentado como cabeza de cartel a los míticos Kula Shaker, la 34.ª edición de esta fiesta musical y cultural que invade las calles de León cada mes de diciembre anuncia tres nuevas confirmaciones como The Shadracks (Reino Unido), Logan's Close (Escocia), The Liquorice Experiment (Reino Unido / España) en el cartel del 8, 9 y 10 de diciembre.

The Shadracks llegarán desde el condado de Kent para presentar en el Purple Weekend este segundo álbum, ’From Human Like Forms’ (Damaged Goods), un paso de gigante en cuanto a composición e interpretación y uno de los combos de rhythm & punk más prometedores de la escena europea actual. Que formen parte del catálogo de dos sellos de la calidad contrastada de Damaged Goods y Sub Pop no es más que otra prueba de su poderío.

Scott Rough y Carl Marah lideran la banda Logan’s Close que ha revolucionado la escena underground de Edimburgo con unos ritmos que beben de los míticos Byrds o de bandas más actuales como Allah-Las y todo el sonido West Coast de los 60 y 70. Fue precisamente su amor por el Merseybeat, la British Invasion o la psicodelia de Los Ángeles lo que les empujo a formar Logan’s Close. Junto a Stuart Neil al bajo, Sean Morrison a los teclados y Gavin Lamont en la batería han grabado una maravillosa colección de singles durante los últimos 8 años, entre los que destacan ‘Dans Le Jardin’, ’Babestation’ o ’Heart-Shaped Jacuzzi’.

The Liquorice Experiment es un quinteto anglo-español presentaba este mismo año su primer álbum, How Many Lies, con la discográfica madrileña Snap Records, una docena de canciones repletas de energía y sonido beat combinado con pinceladas de garage y R&B. Los temas del disco fueron respaldados por el mítico músico y productor, Mole Lambert (The Embrooks, The Jack Cades, Baron Four), y grabados en el estudio analógico North Down Studios, ubicado en Folkestone (Reino Unido). The Liquorice Experiment regresan ahora a los escenarios con esa pócima sonora contundente y frenética, inspirada en el sonido primitivo de las primeras bandas que desataron la British Invasion.

Desde 2017 mantienen una estrecha relación con el país británico, cuando varios de sus miembros se juntaron en Londres para hacer música. Allí fueron anfitriones habituales de las principales fiestas underground, donde gozaron de cierta trascendencia con el lanzamiento de varios sencillos como Circa 66 o Last Trip. Desde 2019, sus miembros se reagruparon entre España y Reino Unido y comenzaron a hacer conciertos compartiendo cartel con artistas como Elephant Stone, Los Bitchos, Twink, The Mocks, Tito Ramirez o Mystic Braves. Estos dos últimos viejos conocidos de nuestro festival, un Purple Weekend Estrella Galicia que por fin acogerá a The Liquorice Experiment en esta 34 edición. En los próximos días seguiremos presentando al resto de bandas y a la impagable alineación de DJs que conformarán el cartelazo del PW23.

Ya se puede conseguir el abono para el Festival Purple Weekend de este 2023 en León por 60 euros (mas gastos de gestión que lo elevan a 64) en Marca Entradas y también en Ticketmaster.