Tarifa plana para autónomos en 2024: cuál es y cómo solicitarla

Ser trabajador por cuenta propia en España no es precisamente sencillo; sin embargo, existen múltiples recursos destinados a que los autónomos superen algunas de las principales odiseas financieras por las que tienen que pasar. El ejemplo perfecto de esta realidad es la conocida como Tarifa Plana, la cual hace referencia a las cuotas de la Seguridad Social durante el primer año. ¿Sabes cuál es la cuantía fijada para 2024? ¿Quieres solicitarla? Hoy te traemos las respuestas para que tengas claro todo lo que debes saber antes de iniciar tu andadura laboral como autónomo.

En qué consiste la tarifa plana de autónomos

Si te estás planteando convertirte en trabajador por cuenta propia, acudir a una gestoria alta autonomo es uno de los primeros pasos que debes dar. Allí te asesorarán sobre todas las cuestiones relativas al comienzo de tu actividad, siendo las cuotas de la Seguridad Social del primer año una de las más relevantes. Y es que, en estos 12 meses iniciales, te puedes adscribir a la conocida como Tarifa Plana de autónomos.

Todos los trabajadores por cuenta propia están obligados a abonar mensualmente sus cuotas a la Seguridad Social, las cuales parten de los 230 € y alcanzan los 542 € según el volumen de ingresos. Quienes están en el proceso de arrancar con su actividad laboral, asumir este gasto suele ser imposible. Por eso, se diseñó la Tarifa Plana, reduciendo de manera significativa dicho coste tributario durante los primeros 12 meses. Una tarifa que, como otras tantas cuestiones que afectan a los autónomos, ha ido teniendo modificaciones en los últimos años.

Cuál es la tarifa plana para autónomos en 2024

Las gestorías asumen tareas administrativas esenciales que, de otro modo, los trabajadores por cuenta propia deberían resolver sin ayuda; como darse de alta como autonomo en Madrid. Al hacerlo, automáticamente solicitan la Tarifa Plana, siempre y cuando el cliente se pueda suscribir a ella. Pero, ¿cuál es su coste en pleno 2024? Desde el año 2019, la Tarifa Plana eran 60 € mensuales; sin embargo, con el RD Ley 13/2022, esto cambió.

Todos los autónomos que se dieron de alta en el RETA después del 1 de enero de 2023, pasaron a pagar 80 € mensuales a la Seguridad Social. Una cuantía que se ha mantenido en 2024 y hará lo propio en 2025. Ahora bien, a partir de 2026, variará según la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a cada ejercicio. Asimismo, si en el segundo año de actividad los rendimientos no superan el SMI, los autónomos seguirán abonados a los 80 €.

Qué autónomos se pueden acoger a la tarifa plana

Antes de tomar la decisión de darse de alta autonomo Madrid es recomendable valorar si efectivamente entras en el cupo de trabajadores por cuenta propia que se puede suscribir a la Tarifa Plana. Recuerda que la diferencia entre hacerlo o no puede ser de más de 400 € al mes; por lo que es fundamental evaluar todas las variables antes de figurar como autónomo.

En este orden de ideas, solo pueden solicitar la Tarifa Plana quienes no se hayan dado de alta en el RETA como tal en los últimos dos años o los últimos tres si ya se solicitó la bonificación. De igual modo, no pueden tener deudas ni con Hacienda ni con la Seguridad Social, además de no poder ser autónomos colaborativos. Si cumples con estos requisitos, tu primer año estará envuelto en un notorio alivio financiero.

Cómo solicitar la tarifa plana de autónomos

Si bien es cierto que puedes solicitar el alta autonomos Madrid por ti mismo, nuestra sugerencia (insistimos) es que recurras a gestorías especializadas. Ellas serán las encargadas de cumplimentar todos los trámites en el RETA correspondientes, incluyendo la presentación de los documentos ante Hacienda que tantos quebraderos de cabeza dan.

Por otro lado, las gestorías pedirán la Tarifa Plana en tu nombre y la sumarán a otras prestaciones de interés como la Cuota Cero (la cual bonifica las cuotas de la Seguridad Social al 100% y está disponible en Andalucía, Madrid y Murcia). Un apoyo esencial que te permitirá comenzar tu trayectoria profesional con buen pie, forjando las bases de una carrera sólida y fructífera.