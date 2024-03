El consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones se lleva una sonora pitada en Astorga por la planta de lodos de Piedralba

Pitada. Sonorísima pitada se ha llevado esta mañana en Astorga el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante un homenaje a Protección Civil.

Esta inesperada protesta –aprovechando los vecinos que era la tercera vez que se presentaban las 19 furgonetas pick-up con los que la Junta dotará a Protección Civil en la provincia– ha sentado fatal tanto al consejero como el alcalde de Astorga, José Luis Nieto.

Según informa de ello Astorga Redacción, la “histórica pitada” y las pancartas han “pillado por sorpresa a políticos como el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, que únicamente declaró que 'no se ha avisado a Subdelegación', o al propio consejero, quien decía que estaban 'manchando un acto homenaje a los miembros de Protección Civil'. En concreto se han aglutinado a un centenar de personas de todas las edades y pueblos del entorno en contra del proyecto de la planta de lodos de Piedralba.

Suárez-Quiñones, que en un primer momento aseguró que “era la primera noticia que tenía” y que era “poco procedente esta protesta”, adujo que el Gobierno de Castilla y León “aplica criterios técnicos y de legalidad, y no políticos”. Por su parte, los manifestantes, sostuvieron que el problema no estriba en la legalidad o no del proyecto: “Sino en que los que vamos a tener malos olores somos nosotros, no ellos”.

Otra protesta el sábado 30

El próximo sábado 30 de marzo, a las 13:30h, la plaza Mayor de Astorga acogerá otra nueva movilización con la intención de frenar el proyecto del macrovertedero que “llenará de malos olores nuestros pueblos”, anuncian desde Astorga Redacción.

“Desde hace más de un mes y medio, centenares de vecinos de la comarca están mostrando su repulsa y su rechazo ante la posibilidad de que en el polígono industrial de Santiago Millas se instale una planta de compostaje de más de 13.000 toneladas de lodos de fosas sépticas, de derivados de tejidos vegetales, de selvicultura, de corteza y madera, de lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas o de lodos de partículas y de chapas que no contienen sustancias peligrosas, entre otros”, apunta.