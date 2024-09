La vuelta al cole en León lleva a las aulas 59.578 alumnos de 0 a 16 años

León empieza la vuelta al cole escalonada de 59.578 alumnos de 0 a 16 años, 468 más que el curso pasado gracias a la incorporación a los datos de Educación de los niños de 0 a 3 años. La consejera de Educación, Rocío Lucas, hizo la presentación de los datos a grosso modo en Valladolid, y entre las pocas referencias que hizo a la provincia fue reiterar el compromiso de ampliar las aulas del CRA de Sariegos que la Junta aprobó en enero de este año. Del nuevo IES de Villaquilambre o las paralizadas obras del nuevo Conservatorio de León, ni palabra.

El curso escolar 2024-2025 empieza el viernes, 6 de septiembre, en Castilla y León con un incremento del 1,13 por ciento en el número de alumnos, rebasando por primera vez en los últimos cursos la barra de los 400.000 alumnos, hasta registrar un total de 404.415 alumnos. Así lo trasladó Lucas en una intervención en la que destacó el incremento de la plantilla docente en 359 profesores, a pesar de que CCOO ha denunciado esta mañana que León pierde 177.

Por enseñanzas, el alumnado de régimen general sube un 0,9 por ciento, hasta los 350.890 estudiantes. Destaca especialmente el aumento en el primer ciclo de Educación Infantil, que por primera vez tiene gratuidad en los tres cursos, con 22.007 alumnos y una subida del 8,97 por ciento. De ellos, 1.746 son alumnos de cero a 1 años.

Con esta iniciativa, calificada por la consejera como “uno de los mayores hitos de la Educación en la autonomía”, Castilla y León ofrece a las familias enseñanza sin coste para sus hijos, desde su nacimiento hasta los 16 años, algo que permitirá a más de 22.000 familias beneficiarse de la educación gratuita en el ciclo de cero a tres años, lo que supone un ahorro aproximado de 2.000 euros por alumno y curso. En ese sentido, el Ejecutivo ha puesto a disposición de las familias 632 centros para escolarizar a sus hijos, ocho más que el pasado curso, de los cuales el 58 por ciento son de titularidad pública (366) y casi el 42 por ciento (264) se ubican en el medio rural, garantizando la “libre elección de centro y la equidad del sistema”.

También es notable el crecimiento constante en los estudiantes de Formación Profesional, con una subida del 2,56 por ciento hasta los 47.344; y en Bachillerato, con un 1,15 por ciento más hasta los 31.468 matriculados. Por el contrario, se registraron leves descensos en el segundo ciclo de educación infantil (un 0,2 por ciento menos, hasta los 45.565 alumnos), y se mantuvieron sin apenas variación la Primaria y la Secundaria, con un 0,09 por ciento de caída en la primera (115.370 estudiantes) y un 0,04 por ciento menos la segunda (87.680), mientras que la educación especial se mantuvo inalterable en 1.456 matriculados. Por provincias, la mayor subida porcentual la anotó Segovia (1,5 por ciento, hasta los 24.287), seguida por Soria con un 1,37 por ciento más (13.789) y Salamanca con un 1,13 por ciento (47.199).

Además, el alumnado de régimen especial en enseñanza de idiomas sube un 1,10 por ciento (hasta los 16.524), y en enseñanzas artísticas crece un 0,68 por ciento hasta los 6.859, mientras que los centros de personas adultas apuntan una subida del 4,03 por ciento en su alumnado, hasta los 30.142.

Respecto al profesorado, además de destacar el incremento de profesores con 359 nuevos docentes hasta los 35.992 (de los cuales 28.340 pertenecen a la enseñanza pública y 7.652 a la concertada), una cifra que Lucas calificó como “histórica”, la consejera explicó que la tasa de interinidad se ha reducido en todos los cuerpos profesionales, pasando del 11,15 al 10,14 por ciento en el caso de los maestros y del 18,4 al 17,89 por ciento en el resto de cuerpos, unas cifras que hace apenas cuatro cursos alcanzaban el 28,4 por ciento.

Tras subrayar su compromiso con la “estabilidad” del cuerpo docente, defendió que no pueden sacar más plazas de consolidación que las que les permite la normativa y tendrán que acudir a los procesos de oposición ordinarios, sin renunciar a exigir que el Ministerio les habilite “mayor capacidad de oferta de plazas”. Además, señaló que el ratio de adjudicación de plazas se sitúa en el 99,95 por ciento en el caso de los maestros, y en el 97,55 por ciento en el resto de cuerpos.

Nueva ley de la FP

En su intervención, la consejera aseguró que la “normalidad” presidirá el arranque del nuevo curso escolar, que comenzará “sin incertidumbres de ningún tipo, con certezas, dando confianza y seguridad a la comunidad educativa”. Además, apuntó que “Castilla y León no se conforma” tras el “hito histórico” de los últimos resultados del Informe Pisa, que situaba a la Comunidad al frente de los resultados en las tres competencias evaluadas, y siempre trabaja por “llegar más allá”., inspirada por un “espíritu de innovación y superación”, además de por “una gestión seria y eficaz”.

Lucas defendió la flexibilización de las ratios en el medio rural, que ha permitido mantener abiertas 38 aulas con solo 3 o 4 alumnos en determinadas localidades, y se refirió a la apuesta que realizan en el Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco para seguir creciendo en los ciclos de FP, pese a la entrada en vigor de la nueva ley de ordenación e integración de la FP, que a su juicio “pone trabas en la FP”, ya que “ha generado mucha burocracia” y “el Ministerio no aprobó la normativa de desarrollo en el plazo establecido. Algo que ha supuesto un serio problema para que las comunidades autónomas puedan redefinir, en un plazo mínimamente razonable, la actualización de los currículos de todos los ciclos formativos”.

En ese sentido, afirmó que la Consejería ha decidido “adoptar como propias” las medidas que impone la ley, que obliga a los alumnos que realicen prácticas formativas, remuneradas o no, a estar incluidos en el sistema de la Seguridad Social, evitando así “cargar ese requisito a los centros docentes”. “Hacemos labores con la tesorería para darles de alta en la Seguridad Social. Tenemos una aplicación interna para ello que permite además modificar los currículos para que el alumno no se vea perjudicado, y que los 47.344 estudiantes de FP de la autonomía, que al final del curso deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, no se vean perjudicados por la situación”, explicó.

“La nueva ley está pensada para un territorio con grandes empresas, pero aquí la mayoría son pymes, y eso dificultaba la implantación de esta norma. Advertimos al Ministerio pero no nos han escuchado, de forma que haremos todo lo posible en la rotación de alumnos en los centros, y aglutinar las prácticas en un breve periodo de tiempo, dando de alta a los alumnos en la Seguridad Social desde la Consejería”, detalló antes de pedir “tranquilidad” a los estudiantes y de advertir de que seguirán siendo “críticos” y “reivindicando ante el Ejecutivo central ”que estas normas se unifiquen y no perjudiquen nuestro sistema educativo“.

Sobre la FP, también subrayó la consejera la implantación de 51 nuevos ciclos de Formación Profesional, desde la fabricación de elementos metálicos olas composiciones florales hasta las enseñanzas como video DJ, mientras que la evolución de la implantación de cursos de especialización se mantiene diversificando la oferta existente, con 44 nuevas propuestas, desde el posicionamiento en buscadores de internet hasta el desarrollo de videojuegos y realidad virtual.