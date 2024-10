PP y UPL se enzarzan por la subida de la tasa de recogida de basura de León capital

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP), en la oposición en el Ayuntamiento de León, ha criticado este martes como lo que llama una “nueva veletada” de Unión del Pueblo Leonés (UPL), grupo que también está en la oposición, ha permitido con sus votos al alcalde socialista José Antonio Diez sacar adelante la subida del 26% en la tasa de recogida y tratamiento de residuos en León, según informan los populares en un comunicado. Y por su parte, UPL ha atacado con dureza al PP “por su falta de sentido de ciudad y una oposición absolutamente inútil” en el Consistorio leonés.

La Comisión de Hacienda llevó ayer lunes la nueva 'Tasa de recogida, transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos', que supone una subida impositiva para los hogares leoneses, pero la intención del equipo de Gobierno del PSOE quedó rechazada al haber votado en contra tanto PP como UPL. Sin embargo, los populares censuran que “horas después”, es decir, este mismo martes, en el seno de otra Comisión, “UPL cambiaba el sentido de su voto” y la tasa quedaba aprobada antes de que se debata y refrende, o no, en el próximo Pleno.

El grupo del PP que encabeza su portavoz David Fernández lamenta en su nota que “cuando el alcalde tiene dificultades para sacar adelante una de sus propuestas, ahí está la UPL para hacer de muleta, o de 'veleta', como calificaban los leonesistas a Ciudadanos en tiempos pretéritos” en los que el alcalde era popular. “Y este martes lo han demostrado una vez más después de que de UPL cambiaran el sentido de su voto en 24 horas”, atacaron.

Sin embargo, en su réplica firmada por el portavoz leonesista Eduardo López Sendino, aseguran que el PSOE “presentó el viernes su propuesta de ordenanza y tasa, pretendiendo su aprobación el lunes sin que transcurriera el plazo legal oportuno”, y esa fue la “razón por la que UPL votó en contra, y en el día de hoy se ha celebrado nuevamente la comisión en la que éste partido ha mostrado su conformidad con una ordenanza y tasa que podrá ser perfectible pero que evidentemente sirve para regular lo que en estos momentos es un auténtico limbo legislativo” en la recogida de basuras y lo que se cobra por ella a vecinos y empresarios de la ciudad.

El PP considera claro que lo aprobado provocará “una subida del 26%” en la tasa, porque “el informe económico recoge la pretensión de recaudar 11.661.807,74 euros, cuando la suma de las dos tasas que existen actualmente (recogida más tratamiento de residuos) supone este año 2024 un total de 9,3 millones de euros, 2,3 millones de euros menos”. A pesar de esas cuentas propias, UPL ha hecho lo que consideran “un radical cambio de opinión” y los populares se preguntan “qué le prometió el PSOE a UPL para hacer el ridículo de esa manera”.

Sendino, en cambio, ve “evidente que el Partido Popular no aporta absolutamente nada y se opone sin dar razones de peso para ello en lo que se llama oposición por oposición sin argumentos”, algo “en lo que nunca encontrará a UPL, que tiene verdadero sentido de ciudad”. “Y no debemos de olvidar que si al Partido Popular le molesta que sea el partido Socialista el que gobierna la ciudad es por su propia y única responsabilidad al no estar dispuesta a permitir que gobernase Unión del Pueblo Leonés en ningún caso”, como los leonesistas le propusieron tras el resultado electoral.