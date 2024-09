El PP reclama al Ayuntamiento de León rotondas más verdes y más arboles en la ciudad

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha propuesto que se opte por vegetación y elementos decorativos naturales frente al asfalto y el hormigón que propone el equipo de gobierno en la actuación prevista en seis rotonda de la ciudad, lo que a su juicio supone que pese a que “en reiteradas ocasiones se manifiesta como ecológico y sostenible cuando la realidad es que actúa en sentido contrario”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León del pasado 23 de agosto aprobaba el ‘Contrato de obras de mejora del diseño de las rotondas en la ciudad de León, con un presupuesto total de licitación de 397.846,03 euros’. El proyecto incluye la actuación en seis 6 rotondas de la ciudad “con el objeto de la reforma de la zona central de las mismas y con soluciones de bajo mantenimiento y económicas en la medida de lo posible, sin perder de vista la función estética y de ornato”.

Las rotondas en las que se intervendrá están ubicadas en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera con C/ Los Aluches, Avenida La Lastra con C/ Cirujano Rodríguez, Avda. La Lastra con C/ San Froilán, C/ Emilio Hurtado - Acceso a Piscinas Municipales de la Palomera, C/ Policarpo Mingote con C/ San Antonio y C/ Policarpo Mingote con C/ Nazareth y en la actualidad, según el proyecto, “se encuentran sin tratamiento, con una vegetación natural, descuidadas o pavimentadas sin ningún tratamiento superficial”.

El PP denuncia que la intención del equipo de gobierno que lidera José Antonio Diez (PSOE) es optar por materiales inertes para su relleno interior frente a la propuesta del PP que reclama la utilización de vegetación como sucede en la mayoría de ciudades de España. “Frente al asfalto y el hormigón que rodea a estas glorietas, el equipo de gobierno tendría la oportunidad de dotar de espacios verdes a estas zonas de la ciudad incluyendo elementos decorativos naturales y árboles. Como ya ha hecho en otras zonas de la ciudad, Diez apuesta por el hormigón y cierra la puerta a dotar de más espacios verdes a nuestra ciudad. Como en tantas cosas, el alcalde predica una cosa y hace la contraria. Todo, propaganda. Todo, fachada.”, señalan.

En esa misma línea, los populares afirman que “al contrario que sucede en el resto de ciudades de España, donde la tendencia es incrementar los espacios verdes y el número de árboles, Diez llena la ciudad de hormigón, de áridos y de materiales inertes. Con Diez de alcalde, León es una ciudad menos verde, menos resiliente a las épocas de altas temperaturas y menos vistosa. Gasta 400.000 euros para poner una decoración que solo se puede observar a vista de pájaro.”

“Viendo el mal estado de las zonas verdes en la ciudad y la incapacidad del alcalde para mejorarlas a pesar de los 5 millones de euros que gasta en ello, encontramos el primer motivo de que no genere más espacios verdes. Y el segundo es la autocomplacencia y el conformismo del alcalde que tantas veces hemos denunciado. Este alcalde no aspira a lo mejor sino a lo más sencillo, y eso lo nota el aspecto y la funcionalidad de la ciudad después de cinco años de mandato. Estamos ante un claro ejemplo de cómo León sufre las consecuencias de la incapacidad en la gestión y el conformismo de este alcalde”, han denunciado.

Falta de arbolado

El PP señala que gegún la Organización Mundial de la Salud, la ciudad debería contar con más de 41.000 árboles para cumplir el ratio de un ejemplar por cada tres vecinos. En estos momentos, la ciudad de León solamente cuenta con 28.000 árboles, incumpliendo la medida expuesta y mostrando la falta de revegetación de los espacios públicos, consideran los populares. Por ello señalan que algunas rotondas serían espacios de interés para poder realizar plantaciones pero que “el Ayuntamiento opta por echar gravas y que la imagen de León sea la de una ciudad seca”.