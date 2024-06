Mañueco garantiza la reparación para septiembre del colegio La Palomera y UPL cree que seguirá “escaqueándose”

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este jueves que el Ejecutivo autonómico asumirá la inversión para la reparación del colegio público de La Palomera de León y que la obra estará terminada en septiembre de este año, cuando los niños vuelvan a las aulas para iniciar el próximo curso, porque el bienestar de la comunidad educativa es algo “prioritario”.

En el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco respondió a una pregunta oral del portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, quien le planteó si consideraba “edificante” el “espectáculo dado” a su juicio entre el Ayuntamiento de León y la Junta en torno al estado de los colegios de la ciudad. El Gobierno autonómico anunció hace días que asumirá la reparación, si bien precisó que luego le pasará la factura al Ayuntamiento.

Al respecto, el presidente consideró “sorprendente” que le planteara esta cuestión cuando la UPL ha exigido -dijo- al alcalde socialista, José Antonio Diez, “que no mire para otro lado” y cumpla con su obligación en el mantenimiento de los colegios. Por ello, le devolvió la pregunta para plantearle “quién está dando el espectáculo edificante”, a lo que añadió que el PSOE, socio de los ‘leonesistas’. “Ustedes son incoherentes y corresponsables”, apostilló remitiéndose a las competencias municipales sobre el mantenimiento de los centros educativos sin especificar si, como anunció la Delegación Territorial de la Junta, acabada la obra le pasará al Ayuntamiento la factura para su abono. La medida se tomó tras varias jornadas de protesta por parte de la comunidad educativa.

Asimismo, Luis Mariano Santos aseguró que se había asistido a la retransmisión del desencuentro entre la Junta y el Ayuntamiento de León, que resumió como una pugna entre el PP y el PSOE, mientras padres y alumnos veían “atónitos” como se mantenían unas “pésimas condiciones” en el colegio de La Palomera, con cubos de agua por las goteras y niños con paraguas, plagas de hormigas o ventanas que no cierran. En su opinión, el presidente seguirá “escaqueándose” con esta cuestión, mientras avanza un verano “infernal” en la asistencia sanitaria.

El presidente defendió en su turno que la Junta cumple con su parte y añadió que la educación de la Comunidad es “la mejor de España y una de las mujeres de Europa”. Además, añadió, que en León van a invertir un 43% más en los centros educativos que en el año anterior. Además, de forma rotunda recordó que el mantenimiento de los centros es una competencial municipal desde 1985 porque así lo recoge la ley.

Fernández Mañueco acusó al procurador de UPL también de querer “soplar y sorber” ante sus críticas y señaló que no podía ser “equidistante” porque el PSOE, insistió, es su socio en León. Además, consideró que el 44 por ciento de voto al PP en Cistierna en las pasadas elecciones europeas no le había sentado bien al parlamentario, regidor de este municipio leonés. Además, le afeó que no incorporaran partidas para los centros educativos en los acuerdos presupuestarios en el Consistorio de la capital leonesa y sostuvo que si fuera por la UPL la educación estaría “en números rojos”.

El parlamentario ‘leonesita’ aseguró que no van a terciar en las disputas bipartitas, pero aludió también a la situación de los colegios de San Andrés del Rabanedo y confió en que no les premie con otro conflicto con la regidora, en esta ocasión de la UPL, ya que reconoció que es “delgada” la línea con la que pasan el “marrón” a los ayuntamientos, algo que consideró “digno” de estudio, porque señaló que nunca generan soluciones.

Finalmente, Luis Mariano Santos recordó al presidente, que vio “henchido de orgullo” por el último triunfo electoral, la situación del Centro Rural Agrupado (CRA) Ribera del Porma, ante la demanda del Ayuntamiento de Valdefresno, donde indicó que gobierna el PP con el PSOE.