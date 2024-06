La Junta arreglará goteras y desperfectos del colegio público La Palomera y pasará la factura al Ayuntamiento de León

La Junta de Castilla y León mueve ficha ante los graves desperfectos que denuncian sufrir las familias y los alumnos del colegio público de La Palomera en la ciudad de León, entre otros con aulas encharcadas por agua de goteras, y anuncia que actuará de manera urgente para realizar una serie de arreglos, pasándole después 'la factura' a Ayuntamiento de León, a quien censura que no intervenga.

A través de una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, este miércoles se asegura que con fondos propios del presupuesto autonómico van a ejecutarse “subsidiariamente” una serie de arreglos que precisa el centro educativo, “ya que, para la Junta de Castilla y León, el bienestar de toda la comunidad educativa es prioritario”, afirman.

Pero a continuación, aseguran que después de conocer el coste que hayan supuesto los trabajos a realizarse, la Junta reclamará al Ayuntamiento de León los fondos que haya invertido en financiar arreglos, dado que consideran claro en este caso que la competencia de esas obras de reformas “es, indiscutiblemente, municipal”.

La Junta de Castilla y León requiere al Ayuntamiento de León “que cumpla con sus competencias” y arregle sobre todo el tejado del centro educativo de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de La Palomera, cuyos padre han venido protestando, en medio de unas manifestaciones crecientes de toda la comunidad educativa, de la Junta de Personal docente de todos los sindicatos por la forma en que Junta y Ayuntamiento se culpan mutuamente de falta de inversiones en los centros escolares.

En este contexto, la Consejería de Educación recuerda al Consistorio leonés que “dos normas distintas, y una sentencia del Tribunal Supremo, atribuyen a los ayuntamientos las competencias de mantener estos inmuebles”. La versión contrasta con la reciente denuncia pública del alcalde leonés, José Antonio Diez, exigiendo a la Junta intervenir por estimar que no se trata de arreglos sino de obras de estructura las que necesitan este colegio y otros, obras que defiende que han de ser sufragadas por la Consejería.

La Junta de Castilla y León, aunque anuncia que tomará las riendas en este caso en concreto, no detalla en qué van a consistir las obras, cuál será su coste ni tampoco el plazo de ejecución, de modo que pudiera estar todo solucionado al menos para el arranque del nuevo curso 2024-2025, a principios de septiembre.

El alcalde confía en que la Junta entienda que es su competencia

El alcalde de León, José Antonio Diez, salió poco después al paso de este anuncio de la Junta expresando, no sin ironía, su satisfacción de que se hará cargo de los trabajos en La Palomera. “Que la Junta asuma sus competencias es una buena noticia aunque sea, evidentemente, tarde. Algo similar pasó en los colegios de Ponce y San Claudio, donde la Junta sigue sin distinguir lo que es mantenimiento de lo que son inversiones de reposición”, manifestó.

“Estoy seguro de que esta reivindicación que hemos hecho desde el Ayuntamiento, en este caso desde la Alcaldía, no sea necesario hacerla curso tras curso y asuman de una vez por todas sus competencias” reiteró antes de señalar que inversiones similares se precisan en otros muchos centros educativos. “Son múltiples las que tiene que hacer la Junta, según sentencias del Tribunal Supremo, y no me gustaría tenerlo que recordar año tras año” dijo y concluyó recordando que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro fue a la Junta a la que reclamó inicialmente esa inversión.

Por último, Nuria Rubio, procuradora y secretaria de Organización del PSOE provincial de León, se congratuló también de haber “conseguido hacer reflexionar al Gobierno de Mañueco, quién se ha comprometido a solucionar las graves deficiencias que padece este centro público de la capital leonesa”, de modo que “la política cobra sentido”, así como “la lucha de unas madres, un ejemplo de fuerza y determinación por los derechos de los niños y las niñas del colegio de La Palomera”.