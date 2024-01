La Junta exige al Gobierno los bonos de tren Avant entre León y Madrid “por derecho” y no “con apaños” de Renfe

La Junta de Castilla y León censura el hecho de que el tramo ferroviario entre Madrid y León no vaya a ser declarado de 'obligación de servicio público', tal y como deslizó ayer el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, argumentando que la capital leonesa no cumple el criterio de estar a menos de dos horas de la madrileña, como sí lo hacen el resto de ciudades de la Comunidad. Una situación que no permite a los viajeros recurrentes aplicar el bono que rebajaría el 50% del coste, pagado por el Gobierno central, y el 25% que suma la Junta.

Pero más le ha dolido a la Junta aún el hecho de que, según el líder socialista, Renfe vaya a implantar un sistema operativo para facilitar que los viajeros que para podeCarlosr ahorrarse los bonos hoy se ven obligados a sacar dos billetes y cambiar de vagón y asiento a medio camino, en Valladollid o Palencia. Se trataría de algún mecanismo, no detallado aún, para implantar “un sencillo trámite” y evitar las molestias o imposibilidades actuales.

En respuesta a ambas cosas, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, fue tajante al asegurar que “no queremos apaños, Castilla y León quiere tener los mismos derechos que el resto” de autonomías.

“Nosotros (queremos) que se nos aplique el derecho que nos pueda corresponder, que es que para actuar nosotros y gastar dinero público -en referencia a su bono del 75% en los trenes Avant- tiene que ser en un servicio público, y por lo tanto es muy importante que se determine esto como de obligación de servicio público. No renunciamos a lo principal, que es esto”, quiso zanjar.

“¿Qué es eso de 'no le vamos a dar la obligación de servicio público pero le vamos a dar un apaño'? Lo que queremos es igualdad, aplicar lo mismo que al resto. No somos ciudadanos de segunda, queremos nuestros derechos”, añadió. Por último, ya como critica política a los socialistas, menospreció el “apaño” y lo llamó de otro modo: Una solución “de aquella manera”, “como dice el portavoz del Grupo Socialista, por Luis Tudanca.

La excepción de León en el precio de viajes habituales a Madrid lleva meses coleando, casi año y medio, desde que la Junta llegó a anunciar hace más de un año un acuerdo con el Gobierno para hacer la excepción con León, y declarar el tramo como de obligación de servicio público, si bien jamás se cumplió. Por eso, esos bonos se usan en León menos que en provincias como Soria, con mucha menos población.