La Universidad de León acoge el 6 de noviembre un seminario sobre finanzas sostenibles

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, en el Campus de Vegazana, acoge el miércoles 6 de noviembre un ‘Seminario sobre Finanzas Sostenibles’, que se inscribe en el marco del micro-proyecto de EURECA-PRO denominado ‘Education in sustainable finance to raise awareness about sustainable development’ (Educación en finanzas sostenibles para crear conciencia sobre el desarrollo sostenible).

El seminario está abierto a la asistencia de todas las personas que estén interesadas y será inaugurado a las 12 horas por Ana María González Fernández, Directora del Departamento de dirección y Economía de la Empresa de la Universidad de León.

Las ponencias y el debate serán moderados por María del Carmen González Velasco, Directora del Seminario e investigadora principal del Micro-proyecto de EURECA-PRO, y Directora del Grupo de Investigación en Economía Financiera (GIEF) de la Universidad de León.

La organización ha corrido a cargo del Grupo de Investigación en Economía Financiera (GIEF) de la Universidad de León, del Proyecto EURECA-PRO, de las Universidades de Lorraine y de Hasselt, con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la CNMV, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y el Departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la Universidad de León.