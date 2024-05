¿Rector en León o catedrático de Valladolid? Juanjo Fernández aspira a una plaza en otra universidad y al rectorado

El candidato a la Universidad de León Juanjo Fernández Domínguez aspira a una plaza de catedrático en la Universidad de Valladolid a la vez que al rectorado de la Universidad de León. Una situación que ha llamado la atención en el proceso electoral en la que se disputa el birrete negro con las catedráticas Nuria González y Teresa Mata.

La Universidad de Valladolid aprobó el pasado mes de noviembre el concurso de movilidad para una plaza de catedrático de universidad en el área del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, especialidad donde Juanjo Fernández es catedrático en la Universidad de León. En el concurso, todavía abierto, figuran solo dos aspirantes, uno de ellos el candidato al rectorado leonés.

Fernández Domínguez asegura en conversación con ILEÓN que este proceso, “público y notorio”, tiene su origen en un momento en que pensó en dejar la Universidad de León hace dos años al considerar que su departamento y conocidos “no eran tratados con igualdad” por su anterior candidatura al rectorado en 2020 junto al saliente García Marín. “Pensé en irme porque creía que aportaba más estando fuera”, señala para reiterar que “no se ha ocultado nada”.

Según la versión facilitada a este medio, mantuvo hace dos años mantuvo conversaciones con la Universidad de Valladolid para hacerse cargo de una cátedra extraordinaria, que habría derivado en este proceso. Pero la cátedra ha salido a concurso mediante el sistema contemplado en la actual Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde marzo de 2023, que permite sacar plazas de profesorado funcionario en movilidad para vacantes existentes.

La plaza vacante de catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se publicó en el BOE el 18 de diciembre de 2023, con un plazo de presentación de instancias abierto hasta el 17 de enero de 2024. A la misma solo podían presentarse catedráticos de universidad y con dos pruebas orales ante un tribunal formado por cinco miembros, la primera para relatar el historial docente, académico e investigador y la segunda para exponer un trabajo original de investigación realizado en solitario o en equipo siendo director.

La presencia de Fernández en el proceso se debe, según defiende, a que sin su participación la cátedra hubiera quedado desierta. Además de Fernández a la plaza vallisoletana aspira David Lantarón, catedrático del área en la Universidad de Cantabria y, al igual que Juanjo Fernández, exdecano de la Facultad de Derecho. Juanjo Fernández explica que no acudirá finalmente al proceso ya que “si me presento a rector de la Universidad de León es para ser rector, no para irme a Valladolid a continuación, evidentemente”.

El proceso de la cátedra sigue abierto tras la publicación el pasado 16 de febrero de las listas definitivas de aspirantes, sin que conste que haya avanzado de forma pública.

“Trato no igual”

Juanjo Fernández ha denunciado lo que, a su juicio, ha sido un “trato no igual” a su área y a las personas con él relacionadas en los últimos años en la Universidad de León, motivación que le llevó a pensar en irse a la Universidad de Valladolid. “Ha habido cierto hostigamiento a las personas próximas a mi”, indica, para reconocer que el impulso recibido para volver a presentarse a rector le hizo repensar su situación. “Ha habido más expedientes sancionadores que en toda la historia”, señala Domínguez para criticar la gestión del rector Marín.

“Mi compromiso con la Universidad de León son mis proyectos y la gente que he formado que está en esta universidad”, zanja el candidato ante la controversia en los últimos días de campaña previos a las elecciones del 9 de mayo.